В Беларуси началась очередная призывная кампания

Согласно документу будут уволены в запас военнослужащие срочной военной службы и резервисты, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве.

В августе-ноябре 2017 года призваны на срочную военную службу, службу в резерве граждане Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку.

Министерству обороны поручено до 1 декабря 2017 года направить граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в пределах согласованной численности.

Установлено, что пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и с компонентами ракетного топлива.

Государственному объединению «Белорусская железная дорога» поручено обеспечить по заявкам Министерства обороны, других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, перевозку военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве, и граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.

Военным комиссарам (руководителям обособленных подразделений военных комиссариатов) на основании соответствующих решений районных (городских) призывных комиссий поручено направлять в органы прокуратуры материалы на граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательными актами.

Совет министров должен до 20 января 2018 года представить главе государства информацию о результатах призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве.