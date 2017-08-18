В Беларуси идет экстренная вырубка лесов

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Tut.by
пятница, 18 августа 2017 г. 12:00
В Беларуси идет экстренная вырубка лесов: на борьбу с короедом бросили 5 тысяч человек. Общая площадь поврежденных короедом лесов составляет 12,4 тысячи гектаров. Это сопоставимо с площадью города Витебска.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Все силы лесхозов брошены на экстренную вырубку зараженных деревьев — другим способом победить вредителя невозможно.

Массовые усыхания сосны от короеда отмечены в южных регионах — на территориях Брестской и Гомельской областей, а также частично в Минской и Могилевской.

Как рассказали TUT.BY в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, сейчас все силы стянуты на борьбу с вредителем — всего более 5 тысяч человек.

«Вся техника лесхозов передислоцирована в места санитарной рубки. Например, в южный регион, где было особенно засушливо и быстро размножался жук, переброшены все заготовительные мощности из Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Делается все, чтобы не допустить второго вылета вредителя [для дальнейшего размножения]», — объяснили в ведомстве.

Неофициально специалисты сравнивают принятые меры с «военным положением» в лесах. Сосна — основная порода в белорусских лесах, ее доля составляет больше 50%. Именно ее предпочитают два вида короедов: вершинный и шестизубчатый.

Единственный метод борьбы — быстрая санитарная вырубка. Практики применения химических средств в данном случае нет, констатируют в министерстве.

По этой причине в лесах введен временный запрет на плановые вырубки. Все усилия сосредоточены на санитарных.

Для этого с согласия президента упрощена процедура оформления необходимой документации для санитарных вырубок в сосновых насаждениях. Кроме того, пошли навстречу тем гражданам, кто желает заготовить древесину из усыхающих насаждений.

«Сокращен срок оформления документов на проведение рубок и сняты ограничения на выбор участка в усыхающих сосновых насаждениях», — добавили в министерстве.

Напомним, о нашествии короеда в Беларуси заговорили в середине июля, когда в Гомельской области были замечены большие участки засохшего леса. Ситуацию признали ЧС природного характера. Позже вырубки начались в Могилевской и Брестской областях.

Месяц назад общую площадь поражения оценивали в 4 тысячи гектаров. Сейчас это число в три раза больше.

Тем временем в польской части Беловежской пущи по этой же причине идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Случаи масштабного заражения леса жуком в прошлом году были зарегистрированы также в России, Украине, Польше.

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