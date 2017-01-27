В Беларуси экс-милиционер признан виновным в оскорблении белорусского языка

Судья Дмитрий Козлов на заседании пояснил, что такое поведение гражданина Республики Беларусь недопустимо, особенно в интернете, где подобные высказывания могут прочитать другие граждане.

Василий Ворущенко в ходе суда пояснил, что у него не было цели оскорбить "кого-то или что-то". "Свою вину признаю и раскаиваюсь. Прошу прощения у того, кого оскорбил. В тот момент, когда писал комментарий, в принципе ни о чем не думал. В общем, нечем было заняться", — сказал правонарушитель.

Судья уточнил, в чем тогда Ворущенко признает вину, если не понимает, кого оскорбил. "Экспертиза решила, что это оскорбление, и я не стану экспертизе перечить, люди больше в этом разбираются", — ответил подсудимый.

Как ранее сообщалось, бывший сотрудник департамента охраны МВД Василий Ворущенко в паблике портала "Сильные новости" в социальной сети "ВКонтакте" оставил комментарий следующего содержания (орфография сохранена): "Белорусский язык — это разлагающий и загнивающий труп, который уже давно порабы закопать поглубже!" Общественный активист Игорь Случак, инициатор кампании "Справаводства па-беларуску" ("Делопроизводство по-белорусски"), направил заявление в Гомельский горисполком с просьбой привлечь к ответственности гражданина, оскорбившего белорусский язык.

Материалы из горисполкома были переданы на рассмотрение в администрацию Новобелицкого района. После проверки, проведенной ОВД, администрация района составила в отношении жителя Гомеля протокол.

Комментарий Ворущенко был направлен на экспертизу с вопросом, можно ли считать такое высказывание оскорбительным для белорусского языка. Экспертиза проводилась на кафедре русского языка Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, и данные высказывания были расценены как оскорбление белорусского языка.

Как сообщил БелаПАН замглавы администрации Новобелицкого района Василий Зубец, за время его работы в администрации это первый протокол по статье 9.22 КоАП (публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве).

Игорь Случак считает, что в административно-процессуальный кодекс стоит внести изменения, согласно которым вести административный процесс по статье 9.22 КоАП и составлять протоколы смогут не только администрации районов и исполкомы, но и милиция. "Потому что в исполкомах объективно нет таких возможностей, как у МВД, и все равно администрациям районов и исполкомам приходится взаимодействовать с МВД, как было в данном случае, а из-за этого теряется время и может сложиться так, что виновные могут избежать ответственности, потому что на привлечение к административной ответственности дается два месяца", — отметил в комментарии БелаПАН общественный активист.

Он удовлетворен, что экспертиза признала слова Ворущенко оскорблением. "Надеюсь, это будет хорошим уроком для тех, кто еще не понял, что мнение и оскорбление — совсем разные вещи, и оскорблений не только белорусского языка, но и вообще станет меньше", — сказал Случак.

В сентябре 2016 года, впервые с 1999 года, в Беларуси был привлечен к административной ответственности по статье 9.22 КоАП гражданин, который оскорблял родной язык. Наказания для жителя Мозыря Дмитрия Щербатых также добился Случак. Активист пишет магистерскую диссертацию на тему "Правовые основы государственной языковой политики в Республике Беларусь", поэтому, помимо отстаивания национальных ценностей, ему была интересна юридическая сторона конфликта как часть его научной работы. Конфликт, закончившийся для бывшего сотрудника сайта offside.by Щербатых штрафом в четыре базовые величины, начался с его оскорбительного комментария на странице в соцсетях, где обсуждался новый билборд мозырского футбольного клуба "Славия" с надписями на белорусском языке.