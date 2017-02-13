В аэропорту Минска встретили первых туристов, прибывших в Беларусь без виз

Одной из первых, кто воспользовался новой возможностью, стала гражданка Китая Ли Йен, прибывшая в Минск рейсом из Абу-Даби. Китаянку со словами "Добро пожаловать в Беларусь!" и букетом роз в аэропорту встретили заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной и начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук.

Ли Йен, которая работает авиадиспетчером, сообщила журналистам, что впервые посещает Беларусь. О возможности приехать в страну без визы узнала от коллег. Китаянка рада, что такая возможность появилась, и планирует посетить несколько музеев.

Михаил Портной, комментируя вступление в силу пятидневного безвизового режима, заявил журналистам: "Это прорывной шаг и жест доброй воли. Теперь наша страна открыта".

По его словам, первые два-три месяца власти Беларуси не ожидают кратного увеличения туристов, но в последующем, особенно в 2018 году, этот поток может вырасти на 15-20%. В первую очередь в Беларуси ожидают приезда туристов из стран Евросоюза, а также из тех, где "сильная белорусская диаспора".

С 12 февраля в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих в страну через национальный аэропорт Минск. Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 9 января. Его действие распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других. "Это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан", — отмечалось в официальном комментарии к указу. Новые правила также распространяются на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.

Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", как ранее отмечалось, направлен "на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут".

Принятие указа вызвало неоднозначную реакцию в России. В Кремле это нововведение назвали внутренним делом Беларуси, но в российских массмедиа оно вызвало широкий резонанс. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко прокомментировал эту "информационную кампанию". "Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил, — сказал он. — Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем".

Лукашенко отметил, что указ разрабатывался полтора года и согласовывался со всеми соседними странами, в том числе с Россией. "Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь", — добавил глава государства.

1 февраля стало известно, что Россия устанавливает погранзоны на границе с Беларусью. Погрануправлениям ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях РФ приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону, а также установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки. При этом в погранслужбе ФСБ подчеркнули, что нововведение касается только граждан третьих стран, которые едут в Россию через Беларусь, белорусских граждан оно не затронет.

Многие аналитики расценили установление погразон на границе с Беларусью как ответ России на введение Минском пятидневного безвизового режима для иностранцев.