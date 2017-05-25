В 2016 году прирост запасов нефти Беларуси увеличился в два раза

 (5)
Белорусские новости
четверг, 25 мая 2017 г. 11:30
Прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает БЕЛТА.
© Reuters/Scanpix

«С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 млн т. Годом ранее этот показатель составлял 600 тыс. т», — сказал министр. Андрей Ковхуто также проинформировал, что в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти, есть два месторождения газоконденсата. Из этих месторождений эксплуатируется около 60, откуда в 2016 году добыто 1 млн 645 тыс. т нефти.

В 2017 году планируется извлечь 1 млн 650 тыс. т. Говоря о потребностях Беларуси в нефти, он отметил, что возможности переработки местных нефтеперерабатывающих предприятий достигают 20-25 млн т.

«Безусловно, тех объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Но если говорить об объемах собственного потребления, то потребности страны обеспечивают 30-40% добываемой здесь нефти», — подчеркнул Андрей Ковхуто.

Министр напомнил, что основная задача состоит в том, чтобы не только сохранить имеющиеся объемы добычи нефти, но и нарастить их. Поэтому для обеспечения прироста добычи нефти будут продолжены работы по геологоразведке и вовлечению в промышленный оборот нефтяных залежей, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами.

Белорусские новости
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

В 2016 году прирост запасов нефти Беларуси увеличился в два раза (5)

В 2016 году прирост запасов нефти Беларуси увеличился в два раза
Прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает БЕЛТА.

Беларусь и Россия возвращаются к интеграционным проектам в промышленности (5)

Vladimiras Semaška
Правительства Беларуси и России до конца года должны подготовить предложения по трем интеграционным проектам, рассказал журналистам в кулуарах Белорусского промышленного форума вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Спецдокладчик ООН критикует ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси (17)

Protestai Baltarusijoje
В спецдокладе ООН по правам человека в Беларуси говорится о политике широкомасштабных репрессий властей против граждан, о новых случаях применения смертной казни и о дискриминации представителей сексуальных меньшинств.

Путину нет нужды брать Беларусь грубо, танками или десантом (11)

Belarus President A. Lukashenko and Russian President V. Putin
Бывший советник Путина Андрей Илларионов известен своим алармизмом, в том числе и относительно судьбы Беларуси. Пресса охотно подхватывает его сенсационные заявления. На этот раз сенсационной выглядит цифра в высказывании о предстоящих учениях «Запад-2017», пишет обозреватель Александр Класковский в интернет-газете naviny.by

Россия сняла ограничения на поставку белорусской продукции ряда предприятий (2)

Tarkuotas parmezano sūris
Россия снимет ограничения на поставку сельхозпродукции с 9 белорусских предприятий. Об этом 22 мая заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24» по итогам переговоров с белорусской стороной, сообщает ТАСС.
Facebook друзья
Rambler's Top100