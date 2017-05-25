В 2016 году прирост запасов нефти Беларуси увеличился в два раза

«С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 млн т. Годом ранее этот показатель составлял 600 тыс. т», — сказал министр. Андрей Ковхуто также проинформировал, что в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти, есть два месторождения газоконденсата. Из этих месторождений эксплуатируется около 60, откуда в 2016 году добыто 1 млн 645 тыс. т нефти.

В 2017 году планируется извлечь 1 млн 650 тыс. т. Говоря о потребностях Беларуси в нефти, он отметил, что возможности переработки местных нефтеперерабатывающих предприятий достигают 20-25 млн т.

«Безусловно, тех объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Но если говорить об объемах собственного потребления, то потребности страны обеспечивают 30-40% добываемой здесь нефти», — подчеркнул Андрей Ковхуто.

Министр напомнил, что основная задача состоит в том, чтобы не только сохранить имеющиеся объемы добычи нефти, но и нарастить их. Поэтому для обеспечения прироста добычи нефти будут продолжены работы по геологоразведке и вовлечению в промышленный оборот нефтяных залежей, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами.