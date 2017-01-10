Уроки 2016 года: как белорусской оппозиции жить дальше?

Зарубежные друзья белорусской демократии еще в 2015 году предупредили своих партнеров в Беларуси, что после событий в Украине намерены поддерживать стабильность белорусского режима, чтобы не допустить появления путинских танков в Минске. Еще в силе были санкции, но уже не каждый европейский визитер находил время для встреч с внутренними оппонентами Александра Лукашенко.

Западная поддержка противников Лукашенко ослабла

Санкции отменили в феврале 2016 года, в декабре Минск посетила парламентская делегация Польши во главе со Станиславом Карчевским (после чего тот и назвал Лукашенко «очень теплым человеком»), а польский МИД решил резко сократить финансирование вещающего из Варшавы белорусскоязычного спутникового телеканала «Белсат».

Последнее вряд ли можно считать исключительно попыткой экономии. Скорее всего, речь идет о смене приоритетов как Варшавы, так и Европы в целом в отношении официального Минска.

Режим Лукашенко принципиально не поменялся, однако за решеткой больше нет общепризнанных политических заключенных; оппозицию хоть и не допустили к подсчету голосов, но ее возможности для агитации на выборах стали шире; за участие в несанкционированных акциях теперь только штрафуют; официальный Минск вновь стоит у порога если не отмены смертной казни, то моратория на нее; в Палате представителей появились два депутата демократических взглядов.

Не то чтобы Запад обманывался в отношении Лукашенко, но Минск сделал практически все возможное, чтобы не было прямых препятствий для общения с европейскими и американскими партнерами.

Власти пытаются изобразить конкуренцию

Между тем белорусская оппозиция давно не была представлена в парламенте и все последние годы не могла предъявить заинтересованным наблюдателям какого-то конкретного успеха, измеряемого количеством мандатов.

Политическая система выродилась в имитацию демократической процедуры со стороны властей и имитацию борьбы за власть со стороны части оппонентов режима.

Однако внешние обстоятельства изменились, и парламентские выборы в сентябре 2016 года власти провели, стараясь изобразить элементы конкуренции за мнение избирателя. Некоторые провластные кандидаты наряду с оппозиционерами уже участвовали в дебатах.

На фоне низкого интереса населения к выборам эти зачатки публичной политики вряд ли повлияли на распределение мандатов. В ходе эксперимента выяснилось, что представителям правящего режима «не больно» дебатировать с оппозицией, а значит особых препятствий для использования такого формата в дальнейшем не должно быть.

Без вторых туров

В 2016 году парламентские выборы прошли по новой формуле, когда для победы было нужно получить не 50% + 1 голос избирателей, а просто большинство голосов. Теперь для парламентских выборов, как и ранее для местных, исключен второй тур голосования, но это нововведение, пожалуй, не заметил никто, кроме экспертов, так как на практике уже много лет комплектование Палаты представителей происходило с первой попытки.

Между тем сейчас мандаты получили, в частности, кандидаты с поддержкой 20% от явившихся на выборы избирателей округа. Это значит, что, особенно в крупных городах, где конкуренция больше, появляется принципиальная возможность представительства в парламенте интересов консолидированного меньшинства — если остальные избиратели выступают не чем-то единым, а набором еще меньших меньшинств.

В этом случае режим вполне способен в дальнейшем имитировать конкурентные выборы, обеспечивать их полную прозрачность, предоставляя возможность всем мелким инициативам участвовать в кампании (особенно если оппозиция так и не научится объединяться).

Болезнь раздробленности

Демократические силы еще ни разу не смогли разрешить все свои внутренние разногласия и выступить на выборах с единым списком кандидатов, который бы полностью снял конкуренцию близких по взглядам политиков в рамках одного округа.

На последних парламентских выборах действовала правоцентристская коалиция (Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия»), в рамках которой единый список кандидатов удалось сформировать.

Этот список не снял конкуренцию между правыми и левыми, правая Партия БНФ в нем участвовала косвенно, за счет параллельного членства ряда кандидатов в движении «За свободу». Отсутствие единого списка для всех демократических сил можно рассматривать в категории распыления продемократического электората между кандидатами-оппозиционерами.

Два мандата инакомыслящим: революции в парламенте не случилось

В ходе парламентских выборов, которые проходили в условиях резкого падения уровня жизни населения, белорусские власти отважились на тонкую игру: предоставили депутатские мандаты двум инакомыслящим — члену Объединенной гражданской партии (ОГП) юристу и предпринимателю Анне Канопацкой и заместителю председателя «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), научному сотруднику Института языкознания Елене Анисим.

ОГП предрекала предоставление мест в парламенте представителям гражданской кампании «Говори правду», которых подозревали в тайном сговоре с режимом. Однако по округу лидера «Говори правду» экс-кандидата в президенты Татьяны Короткевич победу присудили Анне Канопацкой, и ОГП оказалась вынуждена изменить риторику.

Конечно, революции в Овальном зале, где заседает Палата представителей, не случилось, Анисим и Канопацкая стали рядовыми членами комиссий и пока не смогли выдвинуть ни одного законопроекта. Формально депутаты обладают правом законопроектной деятельности, но практически им не пользуются, так как для регистрации проекта в повестке дня Палаты представителей его необходимо согласовать с рядом госорганов, что иногда оказывается дольше, чем срок депутатских полномочий.

Присутствие Анисим и Канопацкой было заметно только по вопросам, которые они задавали в ходе отчета правительства парламенту, а также отдельным чиновникам, представлявшим законопроекты депутатскому корпусу. Тут Анисим безусловно выделялась, так как она единственный депутат, который всегда говорит по-белорусски.

Более эффектным оказалось использование депутатских мандатов за пределами парламента. Для оппозиционеров всегда было проблемой арендовать помещение для проведения круглого стола, еще сложнее заманить на свое мероприятие чиновников. Теперь все проблемы волшебным образом решились, когда официальным организатором собрания выступает депутат Палаты представителей.

Власти кое-что заимствуют у оппонентов

Еще в 2006 году Лукашенко признал мертворожденность созданной им системы государственной идеологии, заявив на пресс-конференции для украинских журналистов, что «идеологию можно будет формировать эффективно тогда, когда появится национальная идея».

В 2016 году мы видели, как государственные идеологи с удовольствием перехватывают у оппозиции моду на вышиванки, национальные узоры, проводят так называемую мягкую белорусизацию.

Грядут выборы по партийным спискам?

Первый зампредседателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, помимо того что стал продвигать идею перехода на выборы по партийным спискам, под занавес года раскритиковал существование системы государственных идеологов, а также патриотических организаций за бюджетные деньги.

Патриотическое воспитание лидер ЛДП предложил переложить на политические партии, вес которых должен увеличиться в случае перехода на новую систему выборов.

Если такой переход состоится, то крупнейшая провластная организация «Белая Русь» наконец-то сможет воспользоваться недавними поправками в законодательство о возможности реорганизации общественного объединения в политическую партию.

До сих пор президент лично останавливал инициативы «Белой Руси» стать партией. Не известно, изменилось ли отношение главы государства к такому проекту. Кампания «Говори правду» со ссылкой на инсайдерскую информацию выражает уверенность, что грядут выборы по партийным спискам, и сама изучает вопрос, не стать ли ей к следующей электоральной кампании партией.

Чего ожидать на внутриполитическом поле в 2017-м

Скорее всего, уровень жизни населения будет снижаться. Оптимизм в плане оздоровления экономики белорусские чиновники в основном связывают с внешними факторами, оговариваясь, однако, что эти факторы совершенно непредсказуемы.

Политическая стабильность более предсказуема, так как, вопреки стереотипам, люди чаще всего терпеливо переносят тяготы постепенного ухудшения жизни, а бунтуют тогда, когда рост благосостояния не успевает за ростом желаний. В этом плане при умелом лавировании властей и своевременном выпускании пара социального взрыва не произойдет.

Россия будет выходить на президентскую избирательную кампанию, что обычно приводит к улучшению белорусско-российских отношений. Сейчас эти отношения находятся в фазе кризиса, заметное проявление — демарш Лукашенко с неявкой 26 декабря на саммиты Евразийского экономического союза и ОДКБ.

Впрочем, не исключено и усугубление кризиса двусторонних отношений, так как у России сейчас не хватает средств на поддержание собственных стратегических проектов, да и хорошие отношения с Беларусью больше не выглядят для Кремля необходимым фоном для внутренних политических кампаний.

В случае усиления напряженности в отношениях Минска с Москвой в 2017 году вполне вероятны массовые уличные акции в поддержку суверенитета Беларуси, основным вдохновителем которых, как и в 2016 году, выступит тандем экс-кандидатов в президенты Николая Статкевича и Владимира Некляева.

Также продолжится трудная работа по объединению демократических сил, в которой сейчас задают тон лидеры правоцентристской коалиции.

Ресурсов для участия в местных выборах (кампания стартует в ноябре 2017 года) у оппозиции вновь будет мало, еще меньше, чем на парламентских выборах. Этот фактор, скорее всего, повлияет на мотивы участия в кампании, а возможно и цели, так как вероятность получения мандатов выглядит более высокой, чем прежде. Оппозиционерам предстоит или научиться работать в новых условиях, или уйти в сторону.