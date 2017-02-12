Украинскому писателю Сергею Жадану разрешили остаться в Беларуси

С 2015 года творческому деятелю запрещен въезд на территорию России с формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

В октябре 2015 года белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию каждой из стран. Казахстан в этом соглашении не участвует.

"Здоровый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских методичках", - торжествующе заключил писатель и поэт.

Жадан поблагодарил депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Ирину Геращенко, украинский МИД и лично главу ведомства Павла Климкина за оперативное вмешательство и налаживание контактов с белорусскими органами. Отдельное "спасибо" литератор приберег для белорусских коллег - "за четкую и открытую позицию".

Автор прибыл в Минск на 24-ю Международную книжную выставку и поэтический фестиваль памяти белорусского литератора Михася Стрельцова "Стихи на асфальте", собравший в белорусской столице поэтов, переводчиков, музыкантов из Беларуси, Украины, России, Литвы, Чехии и Швеции.

В ночь на субботу поэта задержали в одной из гостиниц Минска и вручили предписание с требованием покинуть белорусскую территорию.

Задержание литератора и музыканта вызвало гневный отклик многих деятелей культуры: находящийся в Минске с концертом вокалист украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка назвал ситуацию "безобразной", а лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич сочла инцидент свидетельством утраты белорусской властью достоинства.

Сергей Жадан - автор "Ворошиловграда", украинской книги десятилетия по версии премии "Книга года", присуждаемой Украинской службой Би-би-си.

Среди его известнейших произведений - романы "Депеш Мод" и "Месопотамия", а также тексты песен для групп "Lюк" и "Собаки в космосе".