Украинского писателя Жадана не пустили в Беларусь

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bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 15:36
Украинский писатель Сергей Жадан задержан в Минске на основании российских "черных списков" и лишен права въезда в Белоруссию.
Serhijumas Žadanas
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

Сергей Жадан, один из самых известных и переводимых на иностранные языки современных украинских писателей, приехал в Минск на 24-ю Международную книжную выставку и поэтический фестиваль памяти белорусского литератора Михася Стрельцова "Стихи на асфальте", собравший в белорусской столице поэтов, переводчиков, музыкантов из Белоруссии, Украины, России, Литвы, Чехии и Швеции.

После поэтических встреч в пятницу украинский писатель был задержан в гостинице ночью 11 февраля.

"Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение", - рассказал Жадан на своей странице в "Фейсбуке".

"В Ленинском РОВД [Минска - примечание Би-би-си] снова пробивали по базе, наконец объяснили: оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию России с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно", - добавил Жадан.

Как подчеркнул литератор, ночевать ему пришлось в камере, а наутро - писать объяснительные, после чего ему поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

Правоохранители заявили Сергею Жадану, что он должен покинуть Белоруссию в течение трех дней. Украинскому писателю объяснили, что его въезд в Белоруссию станет возможным лишь тогда, когда российские спецслужбы вычеркнут его из российского списка невъездных.

В октябре 2015 года белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию каждой из стран. Казахстан в этом соглашении не участвует.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич назвала ситуацию с Сергеем Жаданом свидетельством того, что белорусская власть втянута в чужие игры.

"Сергея Жадана, лучшего украинского поэта, лауреата многих международных премий, депортируют вслед за блогером Лапшиным, высланным на днях в Азербайджан. Очень жаль, что наша власть теряет достоинство, что Беларусь перестает быть независимым государством и играет в чужие игры", - заявила Светлана Алексиевич.

Посольство Украины в Минске направило ноту МИД Белоруссии, требуя официальных объяснений о причинах задержания Сергея Жадана. Об этом сообщается на странице диппредставительства Украины в "Фейсбуке".

Сергей Жадан - автор "Ворошиловграда", украинской книги десятилетия по версии премии "Книга года", присуждаемой Украинской службой Би-би-си.

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