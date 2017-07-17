Украина выразила Беларуси протест из-за показа трейлера фильма "Крым"

В связи с показом трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту, сообщили TUT.BY в пресс-службе дипмиссии.

Как известно TUT.BY, ноту передали еще в пятницу, 14 июля.

Российский прокатчик картины — группа компаний «Парадиз» — подтвердила, что прокат фильма в Беларуси планировался, пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Известно, что «Парадиз» занимается кинопрокатом в странах СНГ (в том числе и в Беларуси) напрямую, без местного представительства.

В свою очередь столичный «Киновидеопрокат» пояснил Sputnik, что в кинотеатрах сети трейлер крутили «в рамках исполнения обязательств перед дистрибьюторами при демонстрации другой картины (фильма „Блокбастер“)». Показывать картину в сети не планировали. Будут ли осуществлять показ фильма частные сети (Silver Screen, Falcon Club Бутик Кино, 3D Кино в Замке), на сегодня неизвестно. «Парадиз» информацию пока не анонсирует.

Напомним, что на днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма «Крым» — российской драмы, основанной на реальных событиях. «Крым» — проект при поддержке российского «Фонда Кино» — правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов — ведущий программы «Человек и закон», политический и общественный деятель, преимущественно сериальный режиссер и продюсер.

По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.

Фильм выходит на широкие экраны 28−29 сентября.

Белоруссия официально до сих пор не признала переход Крыма под российскую юрисдикцию. На выпущенных в Белоруссии картах Крым и Донбасс по-прежнему обозначены как территория Украины, отмечает "Наша Нiва".

Вместе с тем издание напоминает, что бессменный белорусский президент Александр Лукашенко еще в 2014 году заявил: "Украина должна оставаться единой, неделимой и целостной, но Крым де-факто сегодня - часть России. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится".