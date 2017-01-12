Украина возбудила дело против белоруса, воевавшего на Донбассе

 (7)
Белорусские новости
четверг, 12 января 2017 г. 18:05
Уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов возбуждено в Украине.
© Reuters/Scanpix

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, приведшего к гибели людей (ч. 5 ст. 260 УК Украины).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры области», — отмечено в сообщении.

Областная прокуратура говорит о возможном участии белорусского гражданина в вооруженном конфликте в зоне АТО, информация о котором появилась в СМИ.

«В обнародованном интервью молодой человек рассказал, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016-го участвовал в незаконном вооруженном формировании в составе батальона «Русь» и непосредственно в боевых действиях в районе города Счастье и поселка Великая Гора», — сообщили в прокуратуре.

Имя фигуранта не называется.

Судя по всему, речь идет о 33-летнем жителе Витебска, в прошлом активисте демократических сил Сергее Трофимове, интервью с которым белорусская служба «Радио Свобода» опубликовала на своем сайте 4 января.

В интервью Трофимов, воевавший на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, рассказывает об опыте участия в боевых действиях, о том, что его вызывали на беседы в белорусский Комитет госбезопасности в качестве свидетеля по некоему уголовному делу и он якобы предлагал спецслужбам свое сотрудничество.

Сам Трофимов, несмотря на наличие уголовной ответственности за участие в боевых действиях за рубежом, к ответственности в Беларуси за это не привлекался.

Белорусские новости
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Украина возбудила дело против белоруса, воевавшего на Донбассе (7)

Украина возбудила дело против белоруса, воевавшего на Донбассе
Уголовное дело по факту участия гражданина Беларуси в боевых действиях на стороне сепаратистов возбуждено в Украине.

Запланирован третий раунд переговоров о безопасности Островецкой АЭС (4)

Astravyets Nuclear Power Plant
Очередной, третий по счету, раунд переговоров с Литвой о безопасности Белорусской АЭС запланирован на первый квартал текущего года, сообщила 12 января на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина.

Жесткие меры по борьбе с наркоманией в Беларуси не дают эффекта (7)

Жесткие меры по борьбе с наркоманией в Беларуси не дают эффекта
Через два года после ужесточения наказания за сбыт наркотиков в Беларуси снова случилось массовое отравление психотропными веществами. Почему меры властей не дают результата, выясняла DW.

Экс-премьер предложил Беларуси подать в суд на Россельхознадзор (4)

Экс-премьер предложил Беларуси подать в суд на Россельхознадзор
Бывший премьер-министр Беларуси, а ныне член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский осудил действия Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Персонал Островецкой АЭС подлежит обязательной проверке спецслужб (5)

Astravyets Nuclear Power Plant
В последний день 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 515, которым регламентировал порядок привлечения работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
Facebook друзья
Rambler's Top100