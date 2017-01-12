Украина возбудила дело против белоруса, воевавшего на Донбассе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, приведшего к гибели людей (ч. 5 ст. 260 УК Украины).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры области», — отмечено в сообщении.

Областная прокуратура говорит о возможном участии белорусского гражданина в вооруженном конфликте в зоне АТО, информация о котором появилась в СМИ.

«В обнародованном интервью молодой человек рассказал, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016-го участвовал в незаконном вооруженном формировании в составе батальона «Русь» и непосредственно в боевых действиях в районе города Счастье и поселка Великая Гора», — сообщили в прокуратуре.

Имя фигуранта не называется.

Судя по всему, речь идет о 33-летнем жителе Витебска, в прошлом активисте демократических сил Сергее Трофимове, интервью с которым белорусская служба «Радио Свобода» опубликовала на своем сайте 4 января.

В интервью Трофимов, воевавший на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, рассказывает об опыте участия в боевых действиях, о том, что его вызывали на беседы в белорусский Комитет госбезопасности в качестве свидетеля по некоему уголовному делу и он якобы предлагал спецслужбам свое сотрудничество.

Сам Трофимов, несмотря на наличие уголовной ответственности за участие в боевых действиях за рубежом, к ответственности в Беларуси за это не привлекался.