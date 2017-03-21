Украина опять хочет запретить вещание телеканала "Беларусь 24"

Tut.by
вторник, 21 марта 2017 г. 16:10
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обратился к руководству телеканала «Беларусь 24» с просьбой устранить нарушение украинского законодательства, в частности, показ карты Украины без Крыма.
© "Беларусь 24". Скриншот

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала „Беларусь 24“ Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушениях законодательства Украины и просит их устранить», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в эфире белорусского телеканала в программе «Акценты» сотрудники Нацсовета зафиксировали демонстрацию карты Украины без изображения Крыма.

«Кроме того, телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине. Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе „Главный эфир“ не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к однобокому их освещению», — отметили в Нацсовете.

Регулятор просит Белтелерадиокомпанию привести содержание программ в соответствие с требованиями. «В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ „Беларусь 24“ на территории Украины», — подчеркнули в пресс-службе Нацсовета.

Напомним, это уже не первый раз, когда Украина думает о том, чтобы запретить трансляцию белорусского телеканала. В октябре 2014 года претензии у страны-соседки, в частности, вызвала программа «Права человека. Взгляд в мир». Нацсовет усмотрел в ней «антиукраинскую пропаганду и искажение информации о политических событиях в Украине». Трансляция телеканала на территории Украины была прекращена, а возобновлена в конце 2014 года.

Международный спутниковый телеканал «Беларусь 24» охватывает более 100 стран на четырех континентах. Он ведет вещание на белорусском и русском языках.

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