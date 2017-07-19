Украина и Беларусь будут развивать транспортные коридоры

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"Интерфакс - Запад"
среда, 19 июля 2017 г. 15:45
Украина и Беларусь будут развивать межгосударственное сотрудничество, в частности, в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения, сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам 25 заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
Geležinkelio bėgiai
© DELFI / Tomas Vinickas

"Мы договорились продолжить работу по организации совместных сборочных производств тракторов "Беларус" и зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш" на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения", - цитирует Г.Зубко пресс-служба.

Кроме того, в ходе заседания достигнуты договоренности по сотрудничеству в сфере АПК, железнодорожного сообщения и водного сообщения на участке "Киевская ГЭС - Нижние Жары".

"Украина поддержит предложение Беларуси об отнесении участка р.Днепр (устье р.Припять - Нижние Жары) к международной сети водных путей категории Е, как ответвление водного пути Е-40 при рассмотрении вопроса в Еврокомиссии ООН", - сообщил министр.

Кроме того, стороны договорились о подготовке и реализации новых крупномасштабных проектов в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020" и продвижения совместных проектов МТП по обустройству и модернизации пунктов пропуска на белорусско-украинской границе в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Интерфакс - Запад"
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Украина и Беларусь будут развивать транспортные коридоры (3)

Geležinkelio bėgiai
Украина и Беларусь будут развивать межгосударственное сотрудничество, в частности, в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения, сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам 25 заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

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