Украденную в России картину Шишкина обнаружили в Беларуси

Картину, отмечается, собирались продать нелегальному покупателю из ЕС за $100 тыс. и 3 килограмма кокаина.

Белорусские оперативники, отмечается в сообщении правоохранителей, задержали нескольких участников преступной группы, занимавшейся поставками наркотиков из России. У одного из задержанных и нашли картину.

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Произведение искусства привезли в Беларусь для показа покупателю из Европы, но не смогли договориться о цене. Тогда преступники нашли другого покупателя из ЕС, и на следующий день после задержания должны были встретиться с ним в Москве.

Произведение 1867 года преступники хотели продать за $100 тыс. и 3 килограмма кокаина, хотя, по оценкам экспертов, картина оценивается в $2 млн.

Сейчас «Лес. Ели» находится в Национальном художественном музее Беларуси для проведения экспертизы. Предварительно подлинность уже подтверждена.

В 2013 году из историко-художественного музея Владимирской области похитили 3 картины: «Рыболов» Константина Коровина, «Первый снег» Станислава Жуковского и «Лес. Ели» Ивана Шишкина.

Правоохранители тогда предположили, что ограбление было совершено по конкретному заказу.