У прибывающих в аэропорты РФ белорусов начали проверять паспорта

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БелаПАН
вторник, 17 января 2017 г. 16:00
У граждан Беларуси, прибывающих в российские аэропорты, начали проверять паспорта.
Белорусский паспорт. Фото - Ксения Авимова
© DELFI

Станет ли паспортный контроль постоянным, зависит от договоренностей между МИДами России и Беларуси, заявили БелаПАН в российской погранслужбе.

Белорусы, прибывающие на самолете из Минска в Москву, сообщают в соцсетях, что российские пограничники стали проверять у них паспорта, хотя рейс считается внутренним и ранее таких проверок не было. В итоге пассажиры вынуждены больше времени проводить в аэропорту.

Как пояснили БелаПАН в пограничной службе ФСБ России, это временная мера, связанная с тем, что зафиксировано много нарушений при пересечении границы из Беларуси. Граждане третьих стран всегда должны были проходить паспортный контроль, пояснили в погранслужбе. Поскольку в толпе пассажиров сложно выявить, у кого белорусский паспорт, а у кого — иностранный, проверяются все прибывающие из Беларуси в Россию.

Станет ли паспортный контроль в российских аэропортах постоянным, зависит от договоренностей между министерствами иностранных дел России и Беларуси. Сейчас этот вопрос рассматривается на уровне внешнеполитических ведомств, сообщили в российской погранслужбе.

Там также заверили, что данная мера не связана с введением Беларусью пятидневного безвизового режима для иностранцев (согласно указу президента Беларуси от 9 января для граждан 80 стран, прибывающих через Национальный аэропорт Минск, с 12 февраля будет действовать пятидневный безвизовый режим).

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что с белорусской стороны подобных нововведений нет. "В Национальном аэропорту Минск паспортный контроль граждан Беларуси и России на внутренних рейсах по-прежнему не осуществляется, пограничники работают в штатном режиме", — сказал он.

В МИД Беларуси ситуацию не комментируют.

Наземный контроль на белорусско-российской границе был ужесточен с ноября 2016 года. Иностранцам по сути запретили транзитом следовать из Беларуси в Россию — они могут попасть туда только через международные пункты пропуска. На границе между Беларусью и Россией таковых нет, поэтому иностранным туристам остается ехать в объезд через Латвию или через пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, который имеет статус международного, так как находится на стыке границ Беларуси, Украины и России.

БелаПАН
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