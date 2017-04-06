Стоит также отметить и заметное своей архитектурой не так давно открытое посольство Туркменистана в Минске, где недавно в штате появился военный атташе. Это также свидетельствует о разнообразных двусторонних отношениях. Военный аспект сотрудничества вызывает интерес тем, что Туркменистан проповедует свой позитивный, скорее абсолютный нейтралитет, избегая членства в каких-либо военно-политических структурах.

И Лукашенко как-то, выступая в Ашхабаде, признался в своих симпатиях к туркменской модели поведения: «По сути наша многовекторность во внешней политике сродни туркменскому нейтралитету. Беларусь, как и Туркменистан, выступает за безусловный приоритет политико-дипломатических методов в урегулировании любых международных конфликтов».

Многовекторный нейтралитет

А пока Беларусь, согласно своей Конституции, лишь стремится к нейтральному статусу и в текущем году снова стала председательствовать в ОДКБ-оборонительном союзе группы постсоветских стран под эгидой России.

Как известно, есть геостратеги, называющие эту организацию антиНАТО. В нынешнем своем состоянии ОДКБ ну никак не тянет на такую роль и находится в очевидной стагнации. До сих пор как-то не слышно, как все же восприняли партнеры по ОДКБ к неким новым предложениям председательствующей Беларуси, о которых главком Лукашенко заявлял на последнем Ереванском саммите ОДКБ.

Если кто помнит, то он даже призвал ОДКБ заставить Запад (читай НАТО) считаться со значимостью этой постсоветской организации. Правда, на следующем, неформальном саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге его уже видно не было. Как известно, тогда произошел резонансный демарш Лукашенко, фактически отказавшегося подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС, саммит которого также имел место быть там же и в те же дни. И каких-то интересных мнений, реакций на призывы «заставить Запад» от партнеров-союзников по ОДКБ, до сих пор слышать не приходится. Зато наблюдается развитие их отношений с НАТО на двусторонней основе.

Поэтому даже российскими экспертами признается, что потерпела поражение идея коллективной организации, которую Россия способна выстроить поверх региональных противоречий максимально воплощая идею «совместной армии». Сегодня в ОДКБ доминирует подход, когда Россия - гарант и крупный донор, не определяющий политические решения союзников. Такова реальность.

«Дело делается в любом случае»

Тем не менее, надо полагать, с определенным вниманием к обещанной Лукашенко активизации ОДКБ на международной арене отнеслись в Туркменистане, непосредственно граничащим с Афганистаном. По экспертным оценкам, оборонный потенциал Ашхабада не может обеспечить безопасность страны, угроза которой исходит с территории афганского соседа.

Другие соседи, состоящие в ОДКБ, все же в праве надеяться на помощь в случае внешней агрессии с юга. Надежды на такую помощь связаны с военной мощью России. И в то же время, реально существующая угроза вынуждает всех усилить собственный оборонный потенциал. В последнее время нейтральный Туркменистан становится также заметным в таких стремлениях. Поэтому продавцы оружия, вооружений не могут обойти вниманием сегодня заметно растущий туркменский рынок потребителей в этой сфере.

Считается, что благодаря собственным газовым и иным ресурсам, купцы из Ашхабада могут быть вполне платежеспособными. Но не бескорыстными. В этом могли убедиться и их белорусские партнеры, таки официально запустившие Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Как известно, его строительство сопровождалось немалыми трудностями с взаимными упреками на самых разных уровнях власти в обеих странах.

По мнению ряда экспертов, построив этот комбинат, Беларусь фактически создала сама себе конкурента на калийном рынке. Так что для всемирно известного «Беларускалия» появились мутные перспективы на азиатском рынке сбыта. Те же эксперты считают, что в этом проявились «родимые пятна» венесуэльского опыта архистратегов из Минска. Эта многовекторность закончилась для них фиаско. О возможных негативных последствиях подобной стратегии в туркменской пустыне никто и не задумывается, предупреждают эксперты.

Как представляется, куда более ясные перспективы для белорусских «коробейников» может содержать военно-техническая сфера сотрудничества. По некоторым данным, на должном уровне такое взаимопонимание сторон существует. Как напоминают в таких случаях некоторые внимательные наблюдатели, оно основано на взаимной выгоде от продажи оружия, военной техники и получении от этого денежной прибыли. То есть «дело делается в любом случае» (business as usual).

Символы дружбы в погонах

Где-то символически, а где-то и не только в истории двусторонних отношений присутствуют главы дипмиссий с генеральскими погонами. Так первый посол Туркменистана в Беларуси генерал-лейтенант Илья Вельджанов был еще одновременно и гражданином Республики Беларусь.

А предшественник белорусского посла в Ашхабаде генерал-лейтенанта Энвера Бариева, ставший первым послом Беларуси (Юрий Малумов), и вовсе был дока в разных коммерческих схемах. Причем опыт и спецзнания были приобретены им во время службы в ОБХСС (была такая структура в МВД, которая боролась с расхитителями соцсобственности). Видимо, эти факторы и могли сыграть определенную роль в назначении Малумова первым послом Беларуси в Туркменистане.

Помнится, при первых послах в обеих столицах весьма активно, как заверяли эффективно, реализовывались соглашения о поставках в Туркменистан белорусских трехколесных тракторов, специально собранных в таком варианте для туркменских тружеников полей. Примечательно, что поставки осуществлялись с приличной предоплатой потребителей, что случается в таком бизнесе не часто.

Так было при Туркменбаши (президенте Ниязове). В последних отчетах о развитии белорусско-туркменских отношений уже при Аркадаге (президенте Бердымухамедове) про такого рода предоплаты что-то не слышно. Зато наследник Туркменбаши сохранил для белорусов визовый режим.

Насколько известно, визу им можно получить по прибытию до 10 дней при наличии особого приглашения от местной компании, одобренной МВД, стоимостью 40-155$. И вот уже в пятый раз руководитель Беларуси посещает Ашхабад, а эта тема так и остается в забвении. Видимо, поэтому так внушительно и выглядят посольские здания в Минске и Ашхабаде из-за раздутого консульского персонала (многие из сотрудников которых ,должно быть, с погонами) выдающего дорогие визы. По степени бюрократии им явно должны уступать открытые в Беларуси визовые центры некоторых стран-членов ЕС.