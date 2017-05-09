Туманные перспективы Белорусской АЭС

Белорусские власти готовятся снова оценить безопасность Белорусской АЭС: создана новая комиссия из чиновников для переоценки ситуации.

Независимые эксперты при этом скептически оценивают не только результаты работы такой комиссии, но и успешность самого проекта.

Переоценка безопасности

4 мая была создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности БелАЭС. Возглавила группу начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская.

В случае необходимости рабочая группа может привлекать руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству. Участие независимых экспертов в группе не предусмотрено.

По плану документ должен быть готов до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства.

Параллельно готовится еще один доклад о безопасности БелАЭС — по итогам стресс-тестов. Доклад будет впоследствии передан в Европейскую комиссию и белорусские чиновники пообещали опубликовать результаты для широкой общественности.

Литва забанила БелАЭС

20 апреля литовский Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих «небезопасных АЭС третьих стран».

«За» проголосовали 87 депутатов из 141.

Небезопасной будет считаться АЭС соседней страны, при строительстве которой и работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

В Литве уже заявили, что решение о запрете экспорта электроэнергии с БелАЭС повлияет на проект.

«Давайте просто смоделируем ситуацию. Два реактора по 1200 мегаватт, возьмем нынешнюю цену на бирже Nord Pool — 36,54 евро за мегаватт-час, если станция работает нормально, то у нее 700 млн. евро доходов в год, по 2 млн. евро в день», — заявил глава литовского оператора линий электропередачи Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Он сказал, что у БелАЭС есть и экономические основания, поэтому решение Литвы не закупать электроэнергию с белорусской стороны будет иметь значение. «Действительно ли им не нужно 2 млн. евро доходов в день? Ведь этот проект наряду с политическими аспектами имеет под собой и экономический фундамент», — заверил глава Litgrid.

Литовский чиновник не считает БелАЭС безопасной и объясняет это тем, что ее строит Россия, которая, по его мнению, несет ответственность и за аварию на ЧАЭС, сообщал Delfi.

В комиссию по оценке безопасности БелАЭС должны войти эксперты

В комиссию по переоценке безопасности БелАЭС войдут только госслужащие, которые поддерживают строительство, поэтому они будут «играть в одни ворота», белорусская государственная система не даст критически отнестись к проекту, заявил инженер-эколог Юрий Мелешкевич.

Он считает, что в такие комиссии нужно приглашать специалистов, физиков-ядерщиков. Например, физика-ядерщика Андрея Жаровского, вместо этого его посадили на сутки, а потом он был объявлен персоной нон-грата и выслан из Беларуси. Кроме того, Меляшкевич предлагает приглашать в подобные комиссии и представителей общественности и экологических организаций.

Инженер-эколог называет БелАЭС тупиковым проектом: страны вокруг строят проекты с альтернативной энергетикой — гелиопарки, ветряки, малые ГЭС.

«Страны-соседи нашу электроэнергию покупать не планируют, Беларуси хватает той электроэнергии, что есть. Куда будем направлять мощности? Этот проект зайдет в тупик», — сказал эксперт.

Он сравнил БелАЭС с ледовыми дворцами в небольших городках: их построили, а сейчас у колхозов нет денег, чтобы оплачивать там электроэнергию.

«БелАЭС не вписывается в нашу энергосистему. Так что, будет она стоять как памятник безответственным чиновникам, которые когда-то правили в Беларуси», — заключил Юрий Мелешкевич.

Справка

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Загрузку топлива на 1-м энергоблоке БелАЭС в планируется провести в первом квартале 2019 года. Все оборудование уже доставлено на 1-й энергоблок, сейчас производится его монтаж.

Всего на строительстве БелАЭС задействованы примерно пять тысяч человек.

10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации".

26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги и другой корпус реактора ударился об опору контактной сети.

МИД Литвы принял решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. А белорусский МИД призвал не политизировать стройку БелАЭС. Минск готов показать результаты стресс-тестов БелАЭС Еврокомиссии.