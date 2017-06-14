Трамп продлил санкции в отношении властей Беларуси

Tut.by
среда, 14 июня 2017 г. 14:08
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций США в отношении некоторых представителей белорусских властей. 13 июня он отправил конгрессу США уведомление о том, что подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Белого дома.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

«Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что режим чрезвычайного положения в связи с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране, продолжится после 16 июня 2017 года», — сказано в письме Трампа, адресованном руководителям конгресса США.

Минск сожалеет, что в политике новой администрации США «сохраняются устаревшие и совершенно необъективные стереотипы в отношении Беларуси». Об этом заявляют в пресс-службе МИД, комментируя решение Вашингтона продлить на год санкции против белорусских чиновников.

В МИД Беларуси отметили, что этот шаг американской стороны повторяет аналогичные решения прежних лет.

— Для нас абсолютно неприемлемым является утверждение американской стороны о том, что Беларусь, делающая все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США какую бы то ни было угрозу.

В Минске считают, что, вероятно, требуется больше времени для преодоления инерции в отношениях с США.

— Мы нацелены на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступаем за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, развитие которого, мы уверены, будет способствовать позитивным изменениям во внешнеполитических подходах Вашингтона.

Утром стало известно о том, что президент США Дональд Трамп продлил на год введенные в 2006 году санкции против официального Минска. Ограничения были введены Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей после президентских выборов в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Санкции предполагают блокирование счетов указанных лиц в американских банках, запрет им на въезд в США, запрет американским компаниям вести с ними дела. Традиционная формулировка мотивации Вашингтона включает в себя фразу о том, что действия белорусских властей «представляют угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

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Трамп продлил санкции в отношении властей Беларуси

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций США в отношении некоторых представителей белорусских властей. 13 июня он отправил конгрессу США уведомление о том, что подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Белого дома.

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