Товарооборот Беларуси с Россией упал до кризисной отметки

В 2016 году его объем опустился до минимального уровня с 2009 года. Тогда торговля сокращалась из-за мирового финансово-экономического кризиса, а сегодня глубокий кризис переживают белорусско-российские отношения.

Последствия торговых войн

В 2016 году товарооборот между Беларусью и Россией составил 26,1 млрд долларов и снизился на 5,2% по сравнению с уровнем 2015 года. Ключевое влияние на сокращение товарооборота оказал нефтяной фактор.

С одной стороны, Беларусь, не желая продавать нефтепродукты по российским ценам, резко сократила поставки топлива в Россию. В 2016-м на российский рынок поступило 268,2 тыс. тонн нефтепродуктов, что более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2015 годом.

В свою очередь, Москва, не договорившись с Минском по ценам на газ, в 2016 году сократила поставки нефти на белорусские НПЗ. За прошлый год Беларусь получила 18,1 млн тонн нефти, что на 21% меньше по сравнению с 2015-м.

Еще один фактор, который негативно повлиял на двусторонний товарооборот — продовольственный. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания — важная статья двусторонней торговли.

За 2016 год Беларусь экспортировала сельхозпродукции и продуктов питания на 4,15 млрд долларов, в том числе в Россию — на 3,7 млрд долларов. Таким образом, на российский рынок в 2016 году пришлось почти 90% сельхозпродукции и продуктов питания, экспортируемых Беларусью. Однако ввиду постоянных запретов, которые вводил Россельхознадзор, рост экспорта по этой статье не произошел.

Белорусские власти в последние месяцы регулярно посылают сигналы Москве, что сокращение двустороннего товарооборота, в том числе в рамках ЕАЭС, — негативный тренд, и с этим нужно что-то делать.

«Меня это волнует, я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки белорусской говядины в Россию. Как это понимать?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко, принимая в феврале губернатора Костромской области.

Несколькими месяцами ранее белорусский лидер во время разговора с журналистами региональных СМИ России сетовал, что падение товарооборота в рамках Евразийского экономического союза может негативно отразиться на перспективах интеграционного объединения.

«В ближайшее время, если мы не выработаем нормальный план выхода из этой ситуации, я боюсь, что начнется некоторая дезинтеграция, чего допустить ни в коем случае нельзя», — предупреждал Лукашенко в ноябре прошлого года.

Пути решения проблем в торгово-экономической сфере Москва и Минск ищут уже более года, однако до сих пор договоренности, которые бы прекратили торговые войны, не достигнуты.

Чем закончится белорусско-российская «канитель»?

По мнению белорусских аналитиков, в основе белорусско-российских конфликтов — ухудшение экономической ситуации в регионе, которое произошло вследствие негативного влияния западных санкций на Россию.

«Это привело к оттоку иностранного капитала из России, способствовало падению деловой активности в России, снижению доходов российского бюджета. В условиях, когда денег в российской экономике стало меньше, власти начали считать каждую копейку, и это привело вначале к спору по ценам на газ, а потом и к нефтяному конфликту», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

Проблемы с поставками белорусской мясомолочной продукции в Россию, считает он, можно рассматривать как продолжение нефтегазового конфликта и как очередной рычаг давления на Беларусь.

В минувшую пятницу белорусский вице-премьер Владимир Семашко, выступая на коллегии Минэнерго, в очередной раз анонсировал, что спор между двумя странами в нефтегазовой сфере может быть урегулирован в ближайшее время.

В свою очередь, министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик отметил, что «позиции сторон были доведены переговорщиками до руководства» Беларуси и России, и дальнейшее развитие событий зависит «от политической воли» президентов.

Позиция белорусской стороны, по словам главы Минэнерго, заключается в том, что цены на энергоносители в рамках Евразийского экономического союза должны быть одинаковыми, а сегодня «цена газа для белорусских потребителей в два раза выше, чем для российских коллег», констатировал Потупчик.

Соответственно, суть белорусских предложений в энергетическом споре с Россией сводится к тому, чтобы Беларусь могла, как выразился Семашко, «привязаться к внутрироссийским ценам» на газ.

Между тем, наблюдатели отмечают, что фон для урегулирования нефтегазового спора остается сложным.

«Конъюнктура для переговоров не самая лучшая. Белорусско-российский кризис (по определению белорусского президента — «канитель») затянулся как никогда надолго», — констатировал в комментарии для БелаПАН политолог-международник Евгений Прейгерман.

Ситуация осложняется еще и тем, считают эксперты, что в нынешнем торговом конфликте ощутимый ущерб несет исключительно белорусская сторона.

«Российская экономика никак не страдает из-за того, что поставки нефти в Беларусь пришлось сократить — Москва может продать это сырье другим потребителям. Сокращение поставок белорусского продовольствия для России также некритично. Поэтому Беларусь находится в уязвимом положении, и с экономической точки зрения Москве нет смысла идти на быстрые уступки Минску», — полагает Вадим Иосуб.

Тем не менее, предполагают эксперты, определенные компромиссы в отношениях между двумя странами возможны.

«В газовом споре с Минском Москва может не торопиться, однако Россия сегодня находится в сложной геополитической обстановке, и серьезные разборки с Беларусью в этом контексте вряд ли будут ей на руку. Вероятнее всего, проблемные вопросы в отношениях между Москвой и Минском останутся, однако точечные компромиссы (например, по газовой тематике) возможны», — подытожил Евгений Прейгерман.