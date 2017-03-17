Суд Москвы не стал арестовывать задержанного по запросу Минска шеф-редактора Regnum

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NEWSru.com
пятница, 17 марта 2017 г. 09:55
Задержанный в Москве шеф-редактор аналитической редакции информационного агентства Regnum, гражданин Беларуси Юрий Баранчик, будет отпущен из-под стражи в пятницу, 17 марта, так как Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в его аресте.
© Shutterstock nuotr.

Об этом РИА "Новости" сообщил главный редактор агентства Модест Колеров.

В среду стало известно, что Баранчик, находившийся в международном розыске, задержан в Москве. Как сообщали в столичном главке МВД РФ, решается вопрос о его передаче Минску. Официальный представитель СК Беларуси Сергей Кабакович позже подтвердил информацию о задержании Баранчика в России по запросу белорусской стороны, пишет newsru.com

На сайте Regnum говорится, что Дорогомиловский районный суд Москвы 16 марта отказал в удовлетворении ходатайства дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Григорьева Б. О. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Беларуси Юрия Баранчика.

По словам адвоката, суд признал необоснованными аргументы обвинения - Следственного комитета Беларуси, объявившего в розыск по статье о разжигании межнациональной розни и задержанного полицией в Москве Юрия Баранчика.

По словам судьи, которые приводятся в сообщении агентства, "из постановления о возбуждении уголовного дела от 29 ноября 2016 года, представленного в материалы ходатайства, не усматривается место совершения Баранчиком Ю. В. преступления, не конкретизировано деяние - не раскрыта его объективная сторона, что лишает суд возможности установить, образуют ли указанные действия уголовно наказуемое деяние на территории Российской Федерации".

После истечения срока задержания Баранчик будет выпущен на свободу. Теперь ему предстоит борьба за получение политического убежища в России, с ходатайством о предоставлении которого Баранчик 15 марта обратился к президенту РФ, отметили в Regnum.

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