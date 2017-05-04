Статкевич вышел на свободу, но так и не узнал, за что был арестован

Связь со Статкевичем, который призывал людей выйти 1 мая на Октябрьскую площадь Минска с социально-экономическими требованиями, пропала вечером 28 апреля. На следующий день его жене позвонили из Ленинского РУВД и сообщили, что Статкевич осужден на пять суток и находится в ЦИП.

Весь срок ареста адвокат Статкевича не мог попасть к своему подзащитному — администрация ЦИП отказывала в доступе по самым различным причинам.

Статкевич рассказал журналистам об обстоятельствах своего задержания вечером 28 апреля. Политик, по его словам, вышел из офиса профсоюза РЭП на улице Кульман в Минске и направился в сторону проспекта Независимости, где и был задержан силовиками.

«Автомобиль приостановился, они кинулись на меня. Говорили «милиция», махали какими-то удостоверения», — рассказал политик. Затем его затащили в микроавтобус, в котором находился один сотрудник ОМОН в форме и пятеро в штатском. После этого микроавтобус поехал на Октябрьскую площадь, где остановился.

Статкевич предполагает, что на тот момент не было приказа, куда именно его доставлять. Однако после того, как один из силовиков пообщался по телефону с руководством, политика сразу же повезли в ЦИП на Окрестина.

По словам Статкевича, единственным ответом на вопросы, за что его задерживают, был ответ: «Вы осуждены».

Через некоторое время в ЦИП из Ленинского суда Минска привезли постановление, согласно которому политик был осужден еще 7 апреля на пять суток административного ареста. В чем именно его обвиняют, Статкевич до сих пор точно не знает.

Свое задержание перед планируемой акцией 1 мая Статкевич расценил как нейтрализацию его «как лидера».

Отвечая на вопрос о планах по организации новых уличных акций, политик не исключил их проведение. «Я думаю, что в ближайшее время будем какие-то решения принимать», — сказал он, уточнив при этом, что не будет прятаться от правоохранительных органов.

Накануне акции оппозиции 25 марта Статкевич также был изолирован. В МВД и КГБ родственникам и журналистам заявляли, что им ничего не известно о местонахождении политика, однако впоследствии Статкевич рассказал, что его в течение нескольких дней удерживали в СИЗО КГБ и допрашивали по уголовному делу о подготовке «массовых беспорядков». Эту информацию в КГБ опровергли.