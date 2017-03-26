США и ЕС осудили действия белорусских властей Беларуси

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Tut.by
воскресенье, 26 марта 2017 г. 10:05
США и ЕС резко осудили действия белорусских властей в День воли, когда в ходе мирных протестов были задержаны сотни человек.
Protestai Baltarusijoje
© AP / Scanpix

Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями, заявили в посольстве США в Минске.

Там отметили, что США с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня Воли.

"США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами", — сказано в сообщении.

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Превентивные аресты и ​​задержания по различным обвинениям накануне Дня Воли в Беларуси, а также санкции в отношении журналистов, освещающих события в Минске, ЕС считает подавлением свободы мнений и собраний, что «находится в противоречии с заявленной Беларусью политикой демократизации и ее международными обязательствами», говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич.

«Несмотря на призывы международной общественности к сдержанности, ответ служб безопасности был беспорядочным и неуместным», - констатировала представитель ЕС. В заявлении обращено внимание на обыски и задержания в правозащитном центре «Вясна» и массовые задержания обычных граждан без видимых причин.

«Мы напоминаем, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Все задержанные мирные граждане должны быть немедленно освобождены», - подчеркивает Кочиянчич.

Представитель ЕС отмечает, что вопросы соблюдения в Беларуси универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека, будут оставаться ключом к формированию ее отношений с Евросоюзом.

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