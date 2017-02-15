Срок безвизового пребывания в Беларуси могут продлить

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Белорусские новости
среда, 15 февраля 2017 г. 16:05
В случае рассмотрения вопроса о продлении срока безвизового пребывания в Беларуси речь может идти примерно о 12-14 днях, сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик 15 февраля в ходе онлайн-конференции на сайте "Белтелерадиокомпании".
"Belavia" avialinijų lėktuvas
© RIA/Scanpix

По его словам, МИД Беларуси предлагал больший срок для безвизового режима, но тогда потребовалось бы менять законодательство и решение не было бы принято оперативно, пишет интернет-газета naviny.by

«А решение по безвизовому режиму уже назрело, — сказал Мирончик. — Поэтому мы решили сделать пока полшага для того, чтобы оценить эффект от решения».

По его словам, после того как будет проанализирован экономический эффект, ситуация в правоохранительной сфере и другие факторы, может быть принято решение о дальнейшем совершенствовании режима безвизового въезда и о продлении его сроков.

В качестве примера Мирончик привел санаторно-курортное лечение в Беларуси.

«Стандартный срок пребывания в санатории — 12 или 24 дня, — сказал он. — Поэтому логичным шагом будет увеличение сроков безвизового въезда до 12 дней или 14 дней, то есть двух недель. Но пока говорить об этом рано».

Белорусские новости
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