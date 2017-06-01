Средняя белорусская семья живет на 470 евро в месяц

В городах и поселках городского типа этот показатель был на уровне 1053,9 рубля (504.72 евро) в месяц, в сельских населенных пунктах — 798 рублей (382.17 евро).

Располагаемые ресурсы семей заметно отличаются по регионам. Больше всего они составляют в Минске — 1333 рубля (638.38 евро) в месяц, а меньше всего — 882,3 рубля - в Витебской области (422.54 евро).

Денежные расходы в первом квартале этого года в расчете на домашнее хозяйство составили 920,5 рубля (440.83 евро) в месяц, из которых 704,3 рубля (337.29 евро) - 76,5% - приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,7%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 25,5%.

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.