Средний размер назначенных пенсий белорусов - чуть больше 131 евро

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Tut.by
понедельник, 31 июля 2017 г. 16:03
Средний размер назначенных пенсий белорусов в июле составил 298 рублей (131.28 евро). Эта сумма в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, сообщает Белстат. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах Беларуси больше всего размер пенсии.
© DELFI

На начало июля в Беларуси проживало 2 миллиона 601,4 тысячи пенсионеров.

Реальный размер назначенных пенсий в июне сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя назначенная пенсия выше всего в июне была в Минске (316,1 рубля - 139.25 евро), а ниже всего — в Брестской области (284,1 рубля - 125.15 евро).

По размеру средней пенсии по инвалидности лидирует Гомельская область — 303,5 рубля (133.7 евро), а размеру социальной пенсии — Минск (203,6 рубля - 89.69 евро).

Средний размер назначенных пенсий белорусов - чуть больше 131 евро
© tut.by nuotr.

С 1 августа в Беларуси увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии. С августа также вырастут надбавки к минимальным трудовым пенсиям. Издание напоминает, что программой социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку запланировано, что средняя пенсия по возрасту к 2020 году будет не ниже отметки в 40% от средней зарплаты по стране.

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Средний размер назначенных пенсий белорусов - чуть больше 131 евро
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