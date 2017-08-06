СМИ: в Белоруссии в притоне с проститутками задержан священник из России

В белорусском Витебске в ходе облавы на притон задержан священник из России, которого подозревают в попытке вывезти женщин в Санкт-Петербург для работы проститутками, сообщает 47news.

По данным издания, задержанный мужчина — отец Николай (Николай Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.

Согласно данным 47news, отец Николай уехал из храма 2 августа. Родным он сказал, что собирается совершить паломническую поездку по Подмосковью.

Последний раз священник звонил днем 3 августа, сообщив, что собирается выезжать в Истру для посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

После этого на звонки батюшка не отвечал и сам не звонил. Вечером 4 августа супруга обратилась в отделение полиции по месту жительства.

Правоохранители задержали Киреева в Витебске на квартире, где находились проститутки. Как утверждает издание, священник был не посетителем притона. Оперативникам он заявил, что собирался вывезти женщин в Петербург.

Официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова в своем фейсбуке сообщила, что в отношении 39-летнего россиянина возбуждено дело об организации проституции. При этом она не указала имени и фамилии подозреваемого.

«Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч .2 ст. 171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией)», — написала она.

Основанием для возбуждения уголовного дела, по словам следователя, послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми ОВД Витебска.

Сахарова добавила, что подозреваемый мужчина задержан, с ним работают следователи.