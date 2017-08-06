СМИ: в Беларуси в притоне с проститутками задержан священник из России

 (68)
Gazeta.ru
воскресенье, 6 августа 2017 г. 14:43
В белорусском Витебске в ходе облавы на притон задержан священник из России, которого подозревают в попытке вывезти женщин в Санкт-Петербург для работы проститутками, сообщает 47news.
© Reuters/Scanpix

По данным издания, задержанный мужчина — отец Николай (Николай Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.

Согласно данным 47news, отец Николай уехал из храма 2 августа. Родным он сказал, что собирается совершить паломническую поездку по Подмосковью.

Последний раз священник звонил днем 3 августа, сообщив, что собирается выезжать в Истру для посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

После этого на звонки батюшка не отвечал и сам не звонил. Вечером 4 августа супруга обратилась в отделение полиции по месту жительства.

Правоохранители задержали Киреева в Витебске на квартире, где находились проститутки. Как утверждает издание, священник был не посетителем притона. Оперативникам он заявил, что собирался вывезти женщин в Петербург.

Официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова в своем фейсбуке сообщила, что в отношении 39-летнего россиянина возбуждено дело об организации проституции. При этом она не указала имени и фамилии подозреваемого.

«Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч .2 ст. 171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией)», — написала она.

Основанием для возбуждения уголовного дела, по словам следователя, послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми ОВД Витебска.

Сахарова добавила, что подозреваемый мужчина задержан, с ним работают следователи.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

СМИ: в Беларуси в притоне с проститутками задержан священник из России (68)

СМИ: в Беларуси в притоне с проститутками задержан священник из России
В белорусском Витебске в ходе облавы на притон задержан священник из России, которого подозревают в попытке вывезти женщин в Санкт-Петербург для работы проститутками, сообщает 47news.

В Беларуси пересчитали непьющих и пьющих граждан (6)

В Беларуси пересчитали непьющих и пьющих граждан
В Беларуси 23,5% населения в возрасте 16 лет и старше не употребляет алкоголь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Белстата. Согласно социологическому исследованию, на начало 2017 года 28,4% женщин и 17,5% мужчин в стране вели трезвый образ жизни.

Обыски: лидеров независимых профсоюзов обвиняют в неуплате налогов (8)

Baltarusijos milicija
В среду 2 августа Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГБ по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера Игоря Комлика, лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича и экс-редактора сайта praca-by.info Натальи Пичужкиной. Прошли обыски и в Солигорске.

Средний размер назначенных пенсий белорусов - чуть больше 131 евро (11)

Средний размер назначенных пенсий белорусов - чуть больше 131 евро
Средний размер назначенных пенсий белорусов в июле составил 298 рублей (131.28 евро). Эта сумма в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, сообщает Белстат. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах Беларуси больше всего размер пенсии.

Внешний госдолг Беларуси вырос с начала года почти на $2 млрд (3)

Внешний госдолг Беларуси вырос с начала года почти на $2 млрд
Внешний государственный долг на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов США и увеличился с начала года на 1,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%, сообщило Министерство финансов, сообщает БелаПАН.
Facebook друзья