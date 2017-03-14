Сколько денег приходится на среднюю белорусскую семью

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Tut.by
вторник, 14 марта 2017 г. 13:55
Средняя белорусская семья в прошлом году располагала 962,3 рубля в месяц, сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. В городах и поселках городского типа эта сумма составила 1 034,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 773 рубля.
Baltarusijos rubliai
© Reuters/Scanpix

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка сумма, которой в прошлом году ежемесячно располагала среднестатистическая белорусская семья, составила 481 доллар.

Ежемесячные потребительские расходы средней семьи в прошлом году составили 677,7 рубля: городах и поселках городского типа — 748,2 рубля, в сельских населенных пунктах — 492,5 рубля.

Среднее белорусское семейство в 2016 году больше всего тратило денег на питание — 41,5% (год назад — 41,9%). На непродовольственные товары уходило 31,6% от располагаемой суммы в месяц (год назад — 32,7%), на оплату услуг — 23,6% (год назад — на 21,9%), а алкоголь и табак — 3,3% (год назад — 3,5%).

Тем временем в Беларуси продолжает расти число семей, которые живут за чертой бедности. В 4-м квартале прошлого года у 170 тысяч домохозяйств ежемесячный доход не превышал бюджет прожиточного минимума. Для сравнения: в июле-сентябре за национальной чертой бедности находилось почти 158,8 тысячи семей.

Чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,5%.

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Baltarusijos rubliai
Средняя белорусская семья в прошлом году располагала 962,3 рубля в месяц, сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. В городах и поселках городского типа эта сумма составила 1 034,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 773 рубля.

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