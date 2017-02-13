Сергей Михалок и Brutto начали тур по Беларуси

Белорусские новости
понедельник, 13 февраля 2017 г. 14:15
Стартовал тур группы Brutto по Беларуси с программой Double Hot. 10 февраля Сергей Михалок и компания выступили в Барановичах, а 11 февраля зажигали для нескольких тысяч поклонников в брестском Ледовом дворце.
© Organizatorių archyvo nuotr.

В двухчасовую программу Double Hot вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние десять лет. Белорусская премьера программы Double Hot состоялась в Гомеле 29 октября прошлого года, сообщает интернет-газета naviny.by

И в Барановичах, и в Бресте поклонникам, пришедшим на концерт с бело-красно-белыми флагами, охрана предлагала в добровольно-принудительном порядке обменять их на флаги Brutto. Однако на концерте в Бресте на танцполе несколько национальных флагов Беларуси все же присутствовали.

Впереди у Brutto концерты в Гродно (12 февраля), Бобруйске (15 февраля), Солигорске (16 февраля) и Витебске (3 марта). Завершится тур масштабным шоу на «Минск-Арене» 8 марта.

В октябре с этой программой Brutto посетит 14 городов Украины.

Белорусские новости
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