Сальдо внешней торговли: что импортирует Беларусь?

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Tut.by
пятница, 17 февраля 2017 г. 16:25
Сальдо внешней торговли товарами в прошлом году в Беларуси сложилось традиционно отрицательным — минус 2,6 млрд долларов, что на 21% больше уровня 2015 года.
© Reuters/Scanpix

На фоне продолжавшейся рецессии импорт товаров упал на 9% после падения на 25% за 2015-й год. Из-за пределов страны в Беларусь ввезено товаров на 27,6 млрд долларов. В условиях стагнации и апатии больше всего сократился инвестиционный импорт — на 17,6%, до 2,8 млрд долларов.

Ввоз промежуточных товаров упал на 8,5% — до 17,6 млрд. Традиционно менее всего готово было «импортозамещаться» население: потребительский импорт снизился на 7,9% после падения на 21,7% в 2015-м году — до 6,5 млрд долларов, сообщает Белстат.

Ожидаемым лидером падения оказалась нефть, вокруг поставок которой не утихают баталии между Минском и Москвой. Импорт нефти в прошлом году снизился на 20,8% — до 18,157 млн тонн. При этом для полной загрузки двух НПЗ Беларуси нужно 24 млн тонн, которые Россия не спешит обеспечивать, вынуждая Беларусь опробовать новых поставщиков с куда более сложной и, следовательно, дорогой логистикой. В денежном выражении поставки нефти упали на 29,9%, или на 1,7 млрд долларов.

Еще 168 млн долларов Беларусь сэкономила на поставках газа (6,2%), но по этой позиции отмечено и снижение физического объема (на 0,8% — до 18,6 млрд куб. м).

Второй год примерно одинаковым темпом (минус 40%) продолжается падение импорта легковых автомобилей. В натуральном выражении в страну ввезено 55,9 тысячи легковушек. В денежном выражении поставки снизились почти на 300 млн долларов.

Приросты в прошлом году были скромные, и лидером стали комплектующие — кузова для автомобилей. Их импорт в страну вырос в деньгах почти на 80% и на 28,3% в натуральном выражении.

Несмотря на то, что Беларусь экспортирует много продовольствия, есть такие позиции и в импорте. В частности, в 1,5 раза в прошлом году вырос импорт сахара, который в Беларуси выпускают четыре предприятия (ввезено сахара на 109,3 млн долларов, прирост составил 43 млн). Ввоз томатов увеличился на 30% — до 187,2 тысячи тонн на сумму 217 млн долларов.

Активизировались и поставщики говядины — ее ввоз вырос в 2016 году с нуля до 37,3 млн долларов. Как ранее сообщалось, это не осталось вне поля зрения Москвы, заподозрившей Беларусь в реэкспорте.

Один из самых быстрых темпов прироста показали цветы — их импорт вырос в 5,9 раза в натуральном выражении — до 165,2 млн штук на 57 млн долларов.

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