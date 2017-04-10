Россия выделит Беларуси кредит на сумму около $1 млрд "на хороших условиях"

 (7)
Tut.by
понедельник, 10 апреля 2017 г. 12:08
Россия выделит Беларуси кредит на сумму около $ 1 млрд «на хороших условиях», заявил вице-премьер Владимир Семашко в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.
© Sputnik / Scanpix

«Даже было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить», — сказал он.

По его словам, Беларусь также получит третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Сумма каждого из траншей составит 300 млн долларов.

На встрече президентов Беларуси и России 3 апреля Лукашенко и Путин обсудили взаимодействие Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития, который не спешил выдавать Беларуси третий транш кредита. Беларусь должна была получить очередной транш еще осенью, рассмотрение этого вопроса было отложено, однако сейчас Минск заручился поддержкой Москвы в этом вопросе.

Напомним, ранее первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, комментируя итоги встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750−800 млн долларов. «Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые у нас сформировались в рамках нашей двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался еще в прошлом году, и сейчас мы вернулись к нему и нашли возможное принципиальное разрешение», — цитировала пресс-служба правительства слова Матюшевского.

Речь идет о рефинансировании межгосударственных кредитов, которые Беларусь должна погасить в нынешнем году. Эта сумма с учетом основного долга и процентов достигает 750−800 млн. «Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации договоренностей», — пояснил тогда первый вице-премьер.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Россия выделит Беларуси кредит на сумму около $1 млрд "на хороших условиях" (7)

Россия выделит Беларуси кредит на сумму около $1 млрд на хороших условиях
Россия выделит Беларуси кредит на сумму около $ 1 млрд «на хороших условиях», заявил вице-премьер Владимир Семашко в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.

Лукашенко заявил о неготовности России строить полноценный союз с Белaрусью (28)

Alexander Lukashenko
Руководство России не готово к строительству с Белоруссией настоящего Союзного государства, которое основывается на принципе равноправия. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью председателю телекомпании "Мир" Радику Батыршину.

Зачем белорусы призывают ЕС к введению санкций против их страны? (15)

Alexander Lukashenko
Из-за жесткой реакции белорусских властей на протестные акции, часть оппозиции выступает за введение санкций ЕС против Минска. Их оппоненты считают, что это ничего не даст.

Беларуси грозит долговой кризис? (2)

Беларуси грозит долговой кризис?
Белорусские банки до 31 мая должны определить «системно значимых клиентов» и считать кредиты, выдаваемые таким заемщикам, высоко рисковыми.

Лукашенко: белорусы и россияне не готовы к общей конституции и единой валюте (26)

Aleksandras Lukašenka
Беларусь, Россия и Казахстан должны сообща бороться с кризисной ситуацией, а не поодиночке.
Facebook друзья
Rambler's Top100