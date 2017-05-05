Россия вводит пограничный контроль на рейсах из Беларуси

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Телеканал "Дождь"
пятница, 5 мая 2017 г. 14:29
Россия введет пограничный контроль самолетов и пассажиров, которые прибывают из Беларуси и улетают туда. С 15 мая все рейсы между Россией и Беларусью будут переведены в международные терминалы российских аэропортов.
Šeremetjevo 3, Terminalas D
© RIA/Scanpix

Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщает BFM со ссылкой на РИА Новости.

«Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран», — сказал Рапота РИА Новости.

Новые правила практически не коснутся граждан России и Беларуси, добавил он.

«Единственным изменением для граждан двух государств будет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — сказал Рапота.

Россия вводит пограничный контроль на рейсах из Беларуси
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Он уточнил, что граждане России и Беларуси будут пересекать границу между странами по своим внутренним паспортам.

В феврале Россия установила пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Приказ об этом выпустил директор ФСБ Александр Бортников. До этого на границе стран не было пограничных зон.

За месяц до этого президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 стран на срок не более пяти суток. Разрешение распространяется на страны Евросоюза, а также США, Канаду, Китай, Японию, Бразилию и другие. При этом безвизовый режим Беларуси не распространяется на тех, кто прибывает в страну авиарейсами из России, а также на тех, кто собирается вылететь в российскиа аэропорты.

Телеканал "Дождь"
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Šeremetjevo 3, Terminalas D
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