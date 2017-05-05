Россия вводит пограничный контроль на рейсах из Беларуси

Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщает BFM со ссылкой на РИА Новости.

«Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран», — сказал Рапота РИА Новости.

Новые правила практически не коснутся граждан России и Беларуси, добавил он.

«Единственным изменением для граждан двух государств будет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — сказал Рапота.

Он уточнил, что граждане России и Беларуси будут пересекать границу между странами по своим внутренним паспортам.

В феврале Россия установила пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Приказ об этом выпустил директор ФСБ Александр Бортников. До этого на границе стран не было пограничных зон.

За месяц до этого президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 стран на срок не более пяти суток. Разрешение распространяется на страны Евросоюза, а также США, Канаду, Китай, Японию, Бразилию и другие. При этом безвизовый режим Беларуси не распространяется на тех, кто прибывает в страну авиарейсами из России, а также на тех, кто собирается вылететь в российскиа аэропорты.