Россия восстановит поставки беспошлинной нефти только после погашения Беларусью долга за газ

Tut.by
среда, 5 апреля 2017 г. 16:00
Увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Беларусь начнется 13 апреля только в том случае, если Минск доплатит за поставленный газ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам, пишет РИА «Новости».
© Reuters/Scanpix

«В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период — тогда да, могут начаться. Только в этом случае», — сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок нефти в Беларусь с 13 апреля.

Напомним, накануне вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что поставки российской нефти в Беларусь возобновят в прежних объемах не позже 13 апреля. А новое соглашение по нефти, согласно которому Беларусь будет получать 24 млн тонн в год, будет действовать до 2024 года включительно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин заявили о том, что нефтегазовый конфликт, возникший между странами полтора года назад, успешно разрешен. По их словам, все проблемы будут решены в течение 10 дней.

Сумма задолженности Минска перед Москвой за газ составляла на конец марта 726 млн долларов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Россия восстановит поставки беспошлинной нефти только после погашения Беларусью долга за газ

Россия восстановит поставки беспошлинной нефти только после погашения Беларусью долга за газ
Увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Беларусь начнется 13 апреля только в том случае, если Минск доплатит за поставленный газ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам, пишет РИА «Новости».

Лукашенко — Путину: Спокойно нам жить никто не даст (6)

Belarus President A. Lukashenko and Russian President V. Putin
В ходе встречи президентов Беларуси и России 3 апреля под Петербургом Александра Лукашенко заявил своему российскому коллеге: спокойно нам жить никто не даст. Об этом сообщает БелПАН.

Почему Путин подобрел к Лукашенко? (17)

Vladimiras Putinas, Aleksandras Lukašenka
Александр Лукашенко не зря слетал в Санкт-Петербург 3 апреля. По итогам его переговоров с Владимиром Путиным заявлено, что между Россией и Беларусью на сегодняшний день не осталось спорных вопросов. Причем эта смелая констатация прозвучала, что важно, из уст российского президента.

Путин объявил о разрешении газового спора с Беларусью (6)

Путин объявил о разрешении газового спора с Беларусью
Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с Александром Лукашенко об урегулировании вопроса по газу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Беларусь: из СИЗО выпустили активистов, задержанных по "делу боевиков" (5)

Baltarusijos KGB pastatas MInske
1 апреля отпущены на свободу задержанные ранее в качестве подозреваемых по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков активисты не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.
Facebook друзья
Rambler's Top100