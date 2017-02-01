Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону

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Телеканал "Дождь"
среда, 1 февраля 2017 г. 18:53
Россия установила пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью в соответствии с приказами директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова.
© AP/Scanpix

Документы опубликованы на портале нормативных правовых актов.

Согласно документам, в Смоленской, Псковской и Брянской области будут установлены места и время для въезда или прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону. Региональные управления должны будут установить предупреждающие знаки.

В приказах поясняется, что пограничная зона устанавливается для «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».

На границе России и Беларуси раньше не было установлено пограничных зон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств. Он распространяется на весь Евросоюз, США, Бразилию, Японию, Канаду, Китай и ряд других государств.

При этом безвизовый режим Беларуси не распространяется на тех, кто прибывает в страну авиарейсами из России и кто собирается осуществить вылет в аэропорты России.

Телеканал "Дождь"
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