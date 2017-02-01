Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону

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Согласно документам, в Смоленской, Псковской и Брянской области будут установлены места и время для въезда или прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону. Региональные управления должны будут установить предупреждающие знаки.
В приказах поясняется, что пограничная зона устанавливается для «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».
На границе России и Беларуси раньше не было установлено пограничных зон.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств. Он распространяется на весь Евросоюз, США, Бразилию, Японию, Канаду, Китай и ряд других государств.
При этом безвизовый режим Беларуси не распространяется на тех, кто прибывает в страну авиарейсами из России и кто собирается осуществить вылет в аэропорты России.