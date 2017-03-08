Россия строит дотационные паромы, чтобы не зависеть от тарифов БелЖД

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Tut.by
среда, 8 марта 2017 г. 09:40
Строительство и запуск трех новых паромов, которые свяжут Калининградскую область и остальную территорию России, должно снять зависимость региона от тарифной политики железных дорог Литвы и Беларуси, пишет газета «Коммерсант».
© Foto TUT.by

Грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паромный комплекс линии Балтийск — Усть-Луга действует с 2006 года. Сейчас на линии эксплуатируются два парома, но в ближайшее время они должны быть списаны, сообщает издание. Решение о строительстве трех новых паромов было принято весной 2016 года. Их общая стоимость оценивается в 11 млрд российских рублей, начать строительство собираются в 2017 году.

В ходе недавнего обсуждения проекта выяснилось, что паром может конкурировать с железными дорогами лишь при предоставлении субсидий. Поэтому для строительства и эксплуатации паромов создается проектная компания, блокпакет в которой получит ОАО РЖД. Монополия должна обеспечить и долгосрочный сквозной тариф.

По данным «Infoline-Аналитики», основной объем перевозок в направлении Калининградской области обеспечивают ЛУКОЙЛ и «Татнефть» (бензин, дизтопливо, масла, мазут), а также «Русский уголь» (уголь). Обратно — порожние цистерны и некоторые виды сельхозпродукции (например, шрот). Всего грузопоток через переправу составляет до 1 млн тонн в год.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что проект строительства паромов, скорее, «стратегический». Транспортной и энергетической безопасности Калининградской области в условиях ухудшения отношений со странами Европы уделяется все большее внимание, отмечает эксперт. Без господдержки окупаемость новых паромов не достигается, заключает Бурмистров.

Недавно суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установил, что Беларусь не в полном объеме исполняет положения Договора о ЕАЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования Таможенного союза. Поводом для разбирательства в суде стали действия белорусской таможни, которая в конце 2014 — начале 2015 гг. арестовала и реализовала бытовую технику, принадлежавшую российским компаниям и перевозившуюся автомобильным транспортом с территории Калининградской области в другие регионы России.

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