Россия создает на границе с Беларусью буферную зону

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал три приказа об установлении пределов пограничной зоны на территории Псковской, Смоленской и Брянской областей, граничащих с Беларусью.

Приказы датированы 29 декабря 2016 года, зарегистрированы в Минюсте России 26 января и вступают в силу через 10 дней, то есть 6 февраля, пишет интернерт-газета naviny.by

В каждом из приказов глава ФСБ определяет новые рубежи пограничной зоны — фактически вдоль всей границы с Беларусью. Погранзона детально прописана для каждого района на территории трех российских областей и привязана к географическим координатам.

Пограничным управлениям ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону. Также приказано установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.

До принятия этого документа погранзона в Псковской области проходила по побережью Псковско-Чудского озера и вдоль сухопутной границы России с Латвией и Эстонией, а в Брянской — узкой полосой вдоль границы с Украиной. В Смоленской области, которая целиком прилегает к Беларуси, погранзоны не было вовсе.

Установление Россией погранзоны вдоль границы с Беларусью может быть связано с решением официального Минска установить безвизовый порядок въезда в Беларусь максимум на пять суток через минский аэропорт для граждан 80 государств, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 9 января нынешнего года — спустя 11 дней после подписания трех упомянутых приказов главой ФСБ. Однако в беседе с журналистами 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона была в курсе готовящегося шага белорусских властей. Отвечая на вопрос, согласовывал ли Минск свои действия с Москвой, Песков сказал, что, «поскольку службы [России и Беларуси] находятся в постоянной и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства, тут никаких сомнений быть не должно».

В Кремле решение Минска по частичному упрощению визового режима назвали внутренним делом Беларуси.

В чем разница между приграничной территорией и пограничной зоной

В сентябре 2014 года Александр Лукашенко подписал указ № 433 об установлении приграничной территории в пределах административно-территориальных единиц, примыкающих к госгранице Беларуси с Россией.

Об этом решении некоторые российские СМИ и эксперты вспомнили в связи с приказом главы Федеральной службы безопасности РФ об установлении пределов пограничной зоны на территории Псковской, Смоленской и Брянской областей, граничащих с Беларусью.

Однако, как отмечают специалисты, пограничная зона и приграничная территория — это не тождественные понятия.

«Приграничная территория — это более широкое понятие, чем пограничная зона, — пояснил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский. — Это понятие предполагает определенные правовые условия для деятельности органов пограничной службы на данной территории. Вместе с тем на участке местности, который является приграничной территорией, не вводится какого-либо пограничного режима. Пограничная зона или пограничная полоса вводятся для того, чтобы обеспечивать пограничный режим — режим государственной границы».

По информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, пограничная зона в Беларуси установлена на участках тех районов Витебской, Брестской, Гродненской и Гомельской областей, которые прилегают к государственной границе с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. В Могилевской области, которая полностью прилегает к границе с Россией, пограничной зоны не существует.

Буфер для нелегальной миграции

На белорусских граждан, въехавших на территорию РФ, как и на граждан третьих стран, может быть распространено нововведение Федеральной пограничной службы России, касающееся пребывания в пограничной зоне в связи с созданием ее на границе с Беларусью.

Такое мнение в комментарии для БелаПАН высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко. Оговорок относительно граждан Беларуси в данном случае нет, констатировал он.

Эксперт считает, что своими действиями Россия создает буфер для нелегальной миграции. При этом он напомнил, что ранее Беларусь ввела режим приграничных территорий для обеспечения профилактической деятельности на них органов внутренних дел и погранслужбы, но режим пограничной зоны гораздо серьезнее.

Решение возникшей проблемы, по словам Александра Тищенко, сейчас находится в компетенции внешнеполитических ведомств двух стран.

В то же время в погранслужбе Федеральной службы безопасности России корреспонденту БелаПАН пояснили, что граждан Беларуси решение о введении погранзоны на границе с Беларусью никак не затронет.

«Для граждан Беларуси, которые пересекают границу с Россией, все останется, как раньше: при себе нужно иметь только паспорт, никаких дополнительных документов не требуется», — подчеркнул представитель погранслужбы ФСБ.

Решение российской стороны касается граждан третьих стран, которые едут из Беларуси в Россию.

Оппозиция требует ответных мер

Активисты организации «Моладзь БНФ» Марк Гриневич и Артем Косоваров призвали белорусские власти ввести пограничную зону на границе с Россией. Соответствующее обращение они направили 2 февраля на имя президента Беларуси и Государственного пограничного комитета в связи с введением Российской Федерацией пограничной зоны на границе с Республикой Беларусь, сообщила пресс-служба молодежной организации.

Госпогранкомитету также предлагается рассмотреть вопрос о введении полноценного контроля на восточной границе страны и «создания необходимой инфраструктуры». Это, по мнению общественных активистов, «поможет усилить добрые отношения с РФ», а также защитить Беларусь «от трафика наркотиков, оружия, нелегальных мигрантов», усилить независимость и суверенитет.

Александра Лукашенко активисты «Моладзі БНФ» просят «как можно быстрее создать пограничные группы на границе с РФ для защиты восточной границы, что поможет усилению независимости и суверенитета Республики Беларусь».

«Мы полностью поддерживаем требования и предложения наших активистов, но вместе с тем хотим отметить, что такие меры надо было ввести уже давно. К сожалению, до этого момента более чем 1200 км нашей восточной границы не находится под надлежащей защитой, что создает большую опасность для независимости и суверенитета Республики Беларусь», — прокомментировал обращение руководитель молодежной организации Юрий Лукашевич.

«Моладзь БНФ» призывает граждан Беларуси направлять обращения в Администрацию президента с требованием восстановить границу с Россией.

Следует отметить, что вопрос о необходимости введения полноценного контроля на границе с Россией неоднократно поднимали во время предвыборной парламентской кампании 2016 года кандидаты в депутаты Владимир Подгол и Алесь Толстыко.