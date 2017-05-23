Россия сняла ограничения на поставку белорусской продукции ряда предприятий

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Tut.by
вторник, 23 мая 2017 г. 12:20
Россия снимет ограничения на поставку сельхозпродукции с 9 белорусских предприятий. Об этом 22 мая заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24» по итогам переговоров с белорусской стороной, сообщает ТАСС.
Tarkuotas parmezano sūris
© Fotolia nuotr.

«Переговоры только что закончились. Мы очень интенсивно обсуждали с белорусской стороной разные подходы и взаимные претензии. Тем не менее мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию», — сказал он.

По словам Ткачева, через 7−10 дней пройдут переговоры по открытию остальных белорусских предприятий. Российская сторона надеется, что Беларусь усилит контроль за сырьем и готовой продукцией.

«По тем предприятиям, по которым не принято решение, они будут дорабатываться. На них выйдут еще раз инспекторы. Белорусская сторона покажет еще раз проделанную работу, в том числе и документацию. Конечно, нас интересуют, прежде всего, остатки антибиотиков, которые были выявлены», — цитирует Ткачева РИА Новости.

Напомним, Россельхознадзор с 15 мая усилил лабораторный контроль девяти белорусских предприятий: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Копыльского ​и Любанского филиалов, ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Кобринский маслосырзавод», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Молочная компания «Новогрудские дары», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», КПУП «Мозырские молочные продукты» и ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат». Также Россельхознадзор временно ограничил поставку продукции с ПУП «Молочный полюс» из-за повторного выявления остатков норфлоксацина и офлоксацина, а также пенициллина и тилозина в сухом обезжиренном молоке.

19 мая Россельхознадзор запретил ввозить молочную продукцию с ряда белорусских предприятий из-за обнаружения остатков антибиотиков.

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