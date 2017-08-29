ФТС составила список из 29 российских компаний, большая часть из которых зарегистрирована в период с 2014 года, а учредителями в основном являются граждане Беларуси. Основной вид их деятельности — поставка продуктов питания; почти у всех есть сертификаты на ввоз плодоовощной продукции, морепродуктов и других продуктов.

Прежде всего, под подозрение попали компании, которые имели контракты с одним из трех белорусских поставщиков — РУП «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом», которые специализируются на ввозе в Беларусь продукции, которая в России запрещена, передает РБК.

ФТС также проверила у этих трех компаний декларации о соответствии на поставляемую продукцию. Оказалось, что часть из них выдана на санкционные продукты. «Чтобы получить этот документ, компания должна была ввезти в страну образцы продукции, но это нельзя сделать легально — значит, документ недействителен», — заявили в ФТС.

«Сомнительные» декларации, в которых указаны, в том числе, санкционные товары, обнаружены и у российских компаний, сотрудничавших с белорусской «тройкой». По данным ФТС, с начала 2015 года 29 попавших в список компаний перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию 125,7 млн долларов.

Кроме возбуждения дел об административных правонарушениях, им грозят новые ограничения. ФТС направила информацию о компаниях-нарушителях в минсельхоз, Роспотребнадзор, минэкономразвития, Росаккредитацию и Центробанк РФ. Чтобы если не прекратить поставки контрабандной продукции, то значительно осложнить взаиморасчеты между нарушителями, Центробанк намерен обеспечить отказ в перечислении денег от российских компаний белорусским контрагентам.

А для Росаккредитации нарушения при выдаче деклараций соответствия могут стать поводом для запрета уполномоченным организациям продолжать эту деятельность по определенным типам товаров. Ведомство также может проверить лаборатории, которые должны были анализировать образцы товаров перед выдачей декларации.

«Зачастую декларантами в декларациях соответствия указывались протоколы испытаний, проведенных в недобросовестных лабораториях, которые в реальности никаких испытаний не проводили», — сообщили в Росаккредитации, добавив, что уже прекращено действие аккредитации трех лабораторий из тех, что выдавали сертификаты белорусским поставщикам из раскрытой ФТС схемы, — ООО «Контур-Сертификация», ООО «НПО ФорКаб» и ООО «Градиент».

Кроме того, ФТС рассматривает и иные меры по ограничению ввоза запрещенной продукции на территорию России. В Роспотребнадзоре, минэкономразвития и Центробанке ситуацию пока не комментируют.

Росаккредитация также готовит ряд новых мер, которые должны снизить объем ввоза нелегальной продукции. Члены раскрытой схемы регистрируют в России декларации на санкционную продукцию, что законодательно не запрещено, однако и прямого запрета на выдачу декларации о соответствии в российском законодательстве не предусмотрено, хотя для ее получения поставщик может использовать только нелегальную схему ввоза образцов.

Чтобы устранить правовую возможность использования этой схемы, подготовлены поправки о полном запрете на регистрацию в России деклараций о соответствии на санкционную продукцию. Предложения направлены в минюст для согласования перед подачей в правительство.

Упомянутые белорусские компании давно вызывали интерес у российских таможенников.

Так, «Белтаможсервис» за январь-май 2017 года ввез в Беларусь в 93,88 тыс. тонн товаров, которые могли бы относиться к санкционным, из них 92,85 тыс. тонн — из стран, в отношении которых Россия ввела экономические меры. Хотя в общем расчете на РУП приходилось чуть больше 10% от общего объема ввоза «санкционных» товаров, в ФТС заявили, что на таможенных постах, расположенных на складах временного хранения «Белтаможсервиса», за это же время проводились таможенные операции с 554,4 тыс. тонн «санкционных» товаров (64% от всех ввезенных в Беларусь товаров этой категории).

Всего за пять месяцев 2017 года из Беларуси в Россию ввезли 1,2 млн тонн товаров, которые относятся к тем же классам продукции, на которые распространяются санкции. При этом, согласно таможенным данным, «Белтаможсервис» поставил в адрес резидентов России 178,63 тыс. тонн товаров.

Компания «Газ Венчуре» упоминалась в сообщениях Россельхознадзора как экспортер, поставляющий в Россию овощи и фрукты по поддельным фитосанитарным документам. Комментариев от «Белтаможсервис» и «Газ Венчуре» по этому вопросу получить не удалось. В «Глобалкастом» заявили, что ни сама компания, ни ее контрагенты поставками санкционки не занимаются.

В ФТС России сообщили о подготовке усиленных мероприятий по выявлению и пресечению ввоза юрлицами санкционной продукции. Эти меры коснутся как тех, кто использует белорусский участок таможенной границы, так и тех, кто ввозит санкционные товары в Россию напрямую, но недостоверно заявляет страну происхождения.