Россия привлекла Сербию к военным играм под Брестом

В ночь на среду на белорусской территории вблизи польской и украинской границ в районе радиусом 50 километров разыскивали, блокировали и истребляли "террористов", минировали им пути отхода, к утру уничтожив три последние группы "преступников", которые пытались затаиться.

Так у западной границы Беларуси проходили учения "Славянское братство", в которых принимают участие российские десантники и военнослужащие из Сербии.

Первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов, присутствовавший на маневрах в качестве наблюдателя, назвал успешным выполнение поставленной перед военными задачи.

В темноте, по рассказу генерала, многонациональный батальон слаженно действовал не только на земле. Из шести белорусских вертолетов Ми-8 разведгруппа белорусских и российских десантников на парашютах спустилась на рубеж блокирования группы "террористов". В течение последней недели и ночью, и днем десантники прыгали не только с вертолетов, но и с российских Ил-76МД.

Жители брестской окраины парашютный десант не видели, но военные самолеты над своими огородами и палисадниками наблюдают несколько дней.

"Силища, конечно… И страшно. Сразу вспоминаешь, что в Бресте живешь, когда на рассвете в июне над домом гудят самолеты", - замечает Юрий, слесарь одного из местных предприятий.

Местные готовы показать, на каком из шлюзов реки Мухавец в Бресте неделю назад военные отрабатывали десантирование с приводнением, и подсказать, в каком из загородных ресторанов понравилось ужинать высокопоставленным офицерам.

Плацдарм на Балканах

В учениях "Славянское братство-2017", по официальным данным, участвуют более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Беларуси 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы 150 единиц военной техники, включая российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД, а также самолеты и вертолеты ВВС Беларуси.

Финансирует учения, по информации ТАСС, белорусская сторона. В 2015-м и 2016 годах аналогичные трехсторонние учения проходили в России и Сербии и оплачивались этими странами.

Военный аналитик Александр Алесин полагает, что, вовлекая в совместные проекты Сербию, Россия старается сохранить плацдарм на Балканах, которые "постепенно превращаются в антироссийскую зону".

"Со вступлением Черногории в НАТО только маленький працдармик российского влияния остался. И этот сербский бастион для России очень важен. Сербия граничит с южными регионами Европы, недалеко Украина, Черное море, Средиземное море. Это зона интересов России, - объясняет Алесин. - А сербы, имея косовский вопрос, обращаются к тому, кто их позицию по Косово поддерживает, к Москве и Минску, к тому же эти связи традиционны, проверены во времена Балканского кризиса".

"Стараясь удержать Сербию в орбите своего влияния, не допустить ее вступления в НАТО, Москва обещала сербам поставки современного оружия, достаточно значительные. Вовлечение в совместные военные игры - еще один способ сохранить на Балканах свой плацдарм", - говорит Александр Алесин.

Белорусская роль в этих стратегиях обусловлена союзническими обязательствами перед Москвой.

К слову, белорусско-российские учения и тренировки воинских подразделений - дело привычное и регулярное. По словам Александра Алесина, в этом году таких учений намечено около 40.

Осеннее наступление

Масштабные белорусско-российские учения "Запад-2017" с участием 13 тысяч военнослужащих (из них 3 тысячи — российские военные) запланированы на белорусских полигонах на осень.

Политики и аналитики в странах-соседях критикуют эти планы. Президент Даля Грибаускайте назвала предстоящие маневры угрозой для Литвы; ряд политиков на Украине высказали подозрения, что Москва использует учения для наращивания своего военного контингента в Беларуси и угрозы Киеву.

Президент Лукашенко во вторник, принимая в Минске руководителей оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, заявил, что, несмотря ни на какое давление, белорусско-российские учения "Запад-2017" будут проведены "масштабно и очень серьезно".

"Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский президент уже пригласил на учения "Запад-2017" наблюдателей НАТО.

Белорусские аналитики расценили этот жест как реакцию на опасения Запада и соседней Украины.

"Внимание к этим учениям, возможно, столь велико потому, что обострились отношения России с НАТО и есть украинский фактор. Однако, если оценивать по количеству войск, то в 2015 году, например, учения "Запад" имели гораздо большие масштабы", - замечает аналитик Александр Алесин.