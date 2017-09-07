«В рамках военно-технического сотрудничества для наращивания нашей единой региональной группировки мы в первом полугодии этого года по ранее подписанным контрактам из РФ получили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертую батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», — рассказал он.

Также Минобороны Беларуси заключило контракт с научно-производственной корпорацией «Иркут» на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций «Противник-ГЕ», отметил Голуб.

Он также подчеркнул, что все эти мероприятия направлены на наращивание нашей единой региональной группировки войск и сил.

Напомним, 31 августа генерал-майор Игорь Голуб был назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси, сменив на этом посту генерал-майора Олега Двигалева, ушедшего на должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.