Россия не хочет, чтобы Беларусь искала альтернативных поставщиков топлива для своей АЭС

Компания «ТВЭЛ» входит в состав госкорпорации «Росатом» и занимается производством ядерного топлива для атомных электростанций российского дизайна. По первоначальному контракту на строительство БелАЭС именно она поставит первое топливо в Беларусь в конце 2018 года.
— Белорусская станция с момента запуска получит самое современное топливо, причем на него будут предоставлены эксклюзивные цены, — сказал Олег Григорьев.
Накануне белорусский вице-премьер Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо-2017» в Москве сказал, что Беларусь в перспективе собирается диверсифицировать российские поставки ядерного топлива и закупать его в других странах.
И если качество российского ядерного топлива вопросов не вызывает: его закупают и европейцы, и американцы, — актуальным остается вопрос энергетической зависимости от РФ.
— Мы несколько раз проговаривали с белорусами вопросы диверсификации. Пока конечное решение нам неизвестно, — сказал вице-президент компании «ТВЭЛ» Олег Григорьев. — Надеемся, что белорусские партнеры будут удовлетворены и качеством, и надежностью нашего топлива и им не потребуется идти на другие рынки и нести дополнительные издержки.
Беларусь и Россия также договорились о том, что отработанное топливо с БелАЭС будет обратно отправляться в РФ на переработку и захоронение.
Пока сроки контрактов на поставку российского топлива на БелАЭС окончательно не согласованы.
Украина в свое время подписала с РФ соглашение на экспорт ядерного топлива для своих АЭС до 2040 года. Но на волне политического конфликта полностью заменила его на американское. И сейчас может от этого пострадать.
— Мы считаем, что они серьезно нарушают условия контракта, и будем принимать меры для защиты своих интересов, — сказал Олег Григорьев.
Помимо этого, Россия отказывается забирать на утилизацию не свое отработанное топливо.