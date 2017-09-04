Россия намерена выполнить график поставок нефти Беларуси в 24 млн тонн

"Будет поставлено 24 млн [тонн нефти]. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело. А мы успеем нагнать эти 24 млн тонн? Ну, небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 млн, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 млн тонн", — цитирует Дворковича ТАСС.

3 апреля президенты Беларуси и России по итогам встречи в Санкт-Петербурге сообщили о решении нефтегазовых проблем. Согласно подписанным 13 апреля межправительственным документам, Россия должна восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 годы.

Вместе с тем в августе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия имеет возможность поставить в Беларусь меньше заявленных 24 млн тонн нефти в 2017 году в рамках заключенных с республикой договоренностей.

"Там есть определенные в рамках подписанных (соглашений) возможности поставлять в меньшем объеме, но при этом возможная доля к реализации нашими белорусскими партнерами в общем объеме будет не более 24 млн тонн", — сказал Новак 18 августа журналистам в ответ на вопрос, есть ли у России возможность поставить меньше заявленного объема нефти и нужно ли России этот недостаток как-то компенсировать.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию. "Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры", — сказал Путин 16 августа в Калиниградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ.

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров пожаловался президенту РФ на то, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, мотивируя это долгосрочными контрактами.

Днем позже премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas заявил, что в случае если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через ее железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для Минска.

"Направление грузов по железным дорогам России через порты России для Беларуси может быть и невыгодно экономически, и опасно стратегически, если иметь в виду, что эти [российские] порты замерзающие и климатические условия там совершенно иные. Это особенно чувствительно, когда речь идет о перевозке нефтепродуктов", — сказал глава литовского правительства.