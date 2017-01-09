"Ъ": Россия намерена сократить поставки нефти в Беларусь

Как выяснила газета "Коммерсант", Россия собирается сократить поставки нефти в Беларусь до 4 млн тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора.

Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн тонн нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более 400 млн долларов долга за газ.

В Минске, пишет газета, ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Беларуси установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период.

Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что это уже далеко не первый конфликт между странами по энергоресурсам, и почти все они заканчивались по одному сценарию: стороны шли на уступки. Так что, уверен он, в ближайшее время будет принято политическое решение.

Тем более, говорит эксперт, сокращения поставок нефти со стороны России, которым нет альтернативы, крайне невыгодны для Беларуси, так как грозят потерями от простоя заводов и снижения переработки.

По мнению Мищенко, это эффективный рычаг влияния, с помощью которого Россия, скорее всего, добьется выплаты долга с некоторой скидкой или другой схемой, например, через получение активов, как было с "Белтрансгазом".