"Ъ": Россия намерена сократить поставки нефти в Беларусь

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bbcrussian.com
понедельник, 9 января 2017 г. 10:00
Как выяснила газета "Коммерсант", Россия собирается сократить поставки нефти в Беларусь до 4 млн тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн тонн нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более 400 млн долларов долга за газ.

В Минске, пишет газета, ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Беларуси установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период.

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Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что это уже далеко не первый конфликт между странами по энергоресурсам, и почти все они заканчивались по одному сценарию: стороны шли на уступки. Так что, уверен он, в ближайшее время будет принято политическое решение.

Тем более, говорит эксперт, сокращения поставок нефти со стороны России, которым нет альтернативы, крайне невыгодны для Беларуси, так как грозят потерями от простоя заводов и снижения переработки.

По мнению Мищенко, это эффективный рычаг влияния, с помощью которого Россия, скорее всего, добьется выплаты долга с некоторой скидкой или другой схемой, например, через получение активов, как было с "Белтрансгазом".

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