Российский рубль может потянуть вниз белорусский

В минувший четверг, 4 мая, нефть на мировом рынке подешевела сразу на 5% и опустилась до минимума с ноября прошлого года. Как следствие, стал ослабевать и российский рубль — курс доллара в России достиг максимума за последние шесть недель. Минэкономразвития РФ допускает устойчивое продолжение этого тренда.

Если такой сценарий реализуется, российский рубль неизбежно потянет вниз и белорусскую валюту, пишет интернет-газета naviny.by

Москва чихнет — Минск заболеет

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития России, курс доллара в стране может вырасти до 68 рублей к концу году.

Такой прогноз экономические власти России объясняют тем, что во втором-третьем кварталах ситуация в платежном балансе может ухудшиться, а цены на нефть на мировом рынке снизятся. И российский Минфин, и Банк России, и Минэкономразвития России допускают, что к концу 2017 года мировые цены на нефть могут опуститься до 40 долларов за баррель.

Уходящая неделя подтвердила, что такое развитие событий возможно.

В минувший четверг, 4 мая, цена нефти марки Brent опустилась за день сразу на 5% и оказалась ниже 49 долларов за баррель (минимальное значение с ноября 2016 года). Как следствие, курс американской валюты в России в минувший четверг достиг максимума за последние шесть недель — на Московской бирже за доллар просили более 58 российских рублей.

Белорусские экономисты считают, что динамика российского рубля будет оказывать определяющее влияние на курс национальной валюты Беларуси.

Во всяком случае данные за 1997-2016 гг., которые проанализировали белорусские эксперты, явно указывают, что во многих случаях такая корреляция присутствует.

«Изменение курса российского рубля оказывает влияние на макроэкономическую ситуацию в Беларуси. Согласно нашим расчетам, обесценивание российского рубля на 7,7% ведет в течение квартала к ослаблению белорусского рубля на 5%. Иными словами, каждый процент девальвации российского рубля приводит к снижению курса белорусской валюты на 0,65%», — пояснил в комментарии для БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

Правда, иногда в былые времена динамика обменного курса белорусского рубля существенно отличалась от котировок российской валюты. Например, в 2014-м российский рубль ослабевал по отношению к доллару, а белорусский рубль укреплялся. Закончилось это тогда в Беларуси декабрьской девальвацией.

Возможностей проводить «самостоятельную» курсовую политику, которая не будет учитывать динамику российского рубля, сегодня у страны нет, считают белорусские экономисты.

«При нынешнем свободном курсообразовании, когда доля российского рубля в белорусской корзине валют составляет 50%, отстраниться от влияния событий на валютном рынке России не получится. Теоретически, колебания курса белорусского рубля можно сглаживать за счет интервенций, однако, во-первых, похоже, резервов, чтобы этим заниматься, немного, а во-вторых, искусственное поддержание обменного курса абсолютно бессмысленно», — подчеркивает Игорь Пелипась.

Поэтому, продолжает он, высокая зависимость валютного рынка Беларуси от событий в России неизбежна. «Всё, что будет происходить в России, отразится на нас — там чихнут, а мы будем болеть», — резюмировал эксперт.

Девальвация позволит… повысить зарплату до 1000 рублей?

По состоянию на утро 5 мая официальный курс доллара в Беларуси был равен 1 рублю 88 копейкам. Официальный прогноз курса нацвалюты на конец года Нацбанк уже давно не публикует.

Однако, согласно расчетам, которые регулятор проводил при подготовке Основных направлений денежно-кредитной политики, у Нацбанка выходило, что к концу 2017-го курс может составить около 2,2 рубля за доллар (при цене нефти 35 долларов за баррель).

К слову, на таком уровне обменный курс в Беларуси уже находился в начале 2016 года, когда цены на углеводородное сырье, а также и курс российского рубля сильно проседали.

Белорусские экономисты считают, что если цены на нефть в 2017 году вновь начнут опускаться, драматичных последствий для страны это иметь не будет.

«Безусловно, в случае ослабления российского рубля в течение этого года национальная валюта Беларуси может оказаться под ударом. Однако в первом квартале этого года наблюдалось укрепление белорусского рубля, поэтому даже в случае девальвации в годовом выражении курс не превысит пиковых значений», — предполагает экономист Антон Болточко.

По мнению экспертов финансового рынка, белорусские власти будут проводить такую курсовую политику, которая бы соответствовала интересам экспортеров.

«Нацбанк будет, вероятно, поддерживать ценовую конкурентоспособность белорусских экспортеров и в среднесрочной перспективе не станет допускать укрепления курса белорусского рубля по отношению к российскому. Вмешательство центробанка в курсовую политику останется минимальным — обменный курс будет формироваться под влиянием рыночных факторов», — считает финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Экономические власти неоднократно заявляли, что они намерены таргетировать инфляцию, а не обменный курс. В свою очередь, Минтруда, Минпром и президент постоянно говорят о другом «таргете» — средней зарплате в размере 1000 рублей к концу года.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: какая цель в экономической политике властей на этот год будет главной? Если инфляционное таргетирование, тогда о значительном повышении рублевой зарплаты следует забывать.

«Искусственное повышение зарплаты чревато всплеском инфляции, поэтому реализация этого сценария нежелательна. В то же время значительное повышение доходов населения за счет производительности труда в нынешнем году просто нереалистично», — отмечает Александр Муха.

Теоретически, цель по увеличению номинальной зарплаты к концу года до 1000 рублей может быть достигнута за счет некоторого ускорения девальвации. Согласятся ли власти с таким механизмом достижения целевого задания?

«Сложно прогнозировать, как будут развиваться события, поскольку этот вопрос не только экономический, но и политический. Однако на сегодняшний день, судя по той политике, которую проводят власти, стабильность на валютном рынке является для государства приоритетом более высокого уровня, чем повышение уровня средней зарплаты до 1000 рублей», — резюмировал Антон Болточко.