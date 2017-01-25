Российский блогер Лапшин - заложник политических игр Минска?

Минск готов экстрадировать по запросу Баку блогера Александра Лапшина, обвиняемого в незаконном посещении Нагорного Карабаха. DW выясняла, почему Беларусь может пойти навстречу Азербайджану.

До 30 января гражданин России, Израиля и Украины, известный блогер Александр Лапшин имеет право подать апелляционную жалобу на решение суда в Минске, постановившего экстрадировать блогера в Азербайджан (АР). Более месяца назад Лапшин был задержан в столице Беларуси по запросу Баку, где его обвиняют в преступлениях, совершенных, как утверждает азербайджанская сторона, в разные годы.

Александр Лапшин находится в черных списках Баку за посещение Нагорного Карабаха в 2011-2012 годах и за статьи с критикой азербайджанских властей. В июне 2015-го он въезжал в Азербайджан по украинскому паспорту, где его имя было написано по-украински - Олександр. Теперь Лапшину инкриминируется неоднократное незаконное пересечение госграницы Азербайждана (ст. 318.2 УК АР) и неоднократные публичные призывы, направленные против государства (ст. 281.2). По азербайджанским законам, в случае признания виновным блогеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Однако опрошенные DW эксперты усматривают в ситуации с экстрадицией Лапшина не только интересы Азербайджана. По мнению наблюдателей, блогер стал невольным заложником политических игр Минска, действующего в пику Москве и заигрывающего с Баку как с кредитором и возможным альтернативным поставщиком нефти,

Демонстративный жест Минска?

"Арест блогера в Беларуси и выдача его Азербайджану может иметь для Александра Лапшина самые серьезные последствия", - предупреждает директор Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов. Ведь правонарушения были совершены Лапшиным неоднократно. "Выехав из АР, он рассказал (в своем блоге. - Ред), как ему удалось обвести пограничников вокруг пальца", - сообщил DW Зейналов.

В то же время правозащитника насторожило то, что уголовное дело было возбуждено именно в отношении Лапшина: "Хотя в азербайджанском черном списке нарушителей более 600 человек из разных стран, а недавно там появились новые фамилии". Кроме того, из всех стран, с кем у Баку подписаны соглашения об экстрадиции, именно Беларусь откликнулась на такой запрос.

Поэтому Эльдар Зейналов убежден, что в дело Лапшина вмешалась большая политика: "Решение о выдаче блогера, чьи статьи не смогут ничего изменить в отношениях Азербайджана и Армении, - не что иное как сиюминутная конъюнктура в белорусско-азербайджанских контактах, в которых наблюдается явное потепление".

В подтверждение этой версии Зейналов напомнил, что Лапшин был арестован вскоре после ноябрьского визита Александра Лукашенко в Баку, в ходе которого президенты двух стран "обнимались перед камерами", а белорусский лидер был награжден орденом Гейдара Алиева и пообещал "отработать" награду". "Так что задержание блогера может быть демонстративным жестом Минска - если нужно, мы сделаем для вас и это", - полагает правозащитник.

Азербайджанская карта Лукашенко

"Версия с политическим подтекстом ареста Лапшина имеет право на существование в контексте развития скандала Минска с Москвой, пригрозившей урезать поставки нефти в Беларусь в 2017 году", - заявил DW руководитель аналитических проектов медиакомпании Белапан Александр Класковский. Он также отметил большую заинтересованность Минска найти общий язык с Баку и добавил, что "выдача блогера может быть своеобразным реверансом, чтобы не усложнять двусторонние отношения с Азербайджаном".

"Лукашенко неоднократно козырял своей дружбой с Алиевым-младшим, одолжившим ему во время газового конфликта с Москвой в 2010 году 200 млн долларов", - подчеркнул Класковский. Доходы Минску приносит военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. "Держит белорусское руководство в голове и азербайджанский вариант нефтяных поставок. Так, например, в конце года из Баку был отправлен танкер с нефтью для доставки и переработки ее на Мозырском НПЗ", - перечисляет эксперт выгоды Минска от сотрудничества с Баку.

С тем, что главной мотивацией решения белорусских властей об экстрадиции Александра Лапшина было желание угодить Азербайджану как важному партнеру, согласен и обозреватель интернет-портала tut.by Артем Шрайбман. В то же время, по его выражению, "ситуация с арестом блогера выглядит как явный демарш в сторону России". Решение Минска об экстрадиции гражданина РФ в Азербайджан было принято буквально через несколько часов после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о несогласии Москвы с экстрадицией задержанных россиян в третью страну, отметил Шрайбман.

"В отношениях Беларуси и России развивается комплексный кризис, разногласия коснулись нефти, газа, поставок белорусских продуктов, пропуска иностранцев через общую границу, участившихся информационных атак на Минск в российских СМИ. В такой атмосфере действия Минска в ситуации с Лапшиным выглядят как антироссийский жест", - полагает обозреватель tut.by.

Судьба человека в большой политике

Против экстрадиции гражданина Израиля Александра Лапшина в Азербайджан и за его освобождение выступила консул Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спивакова в интервью армянскому информационному агентству news.am. Есть основание полагать, что экстрадиция Лапшина представляет большую угрозу для его жизни, предупреждают наблюдатели.

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Олег Гулак в беседе с DW также выразил озабоченность тем, что дружба белорусского руководства с Азербайджаном создает реальную угрозу выдачи обвиняемого в уголовных преступлениях блогера в страну, где соблюдение его прав не гарантировано.

"Самое грустное в этой ситуации то, что права конкретного человека в глобальных политических процессах меньше всего интересуют политиков, которые на свое усмотрение распоряжаются чьей-то конкретной судьбой", - посетовал Гулак.