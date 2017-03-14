Россельхознадзор: мы — жертва политических игр, которые ведет Беларусь

«У белорусской стороны нет повода для таких яростных высказываний, которые демонстрируются на уровне руководства страны. Как раз такие высказывания и являются, на мой взгляд, попыткой оказать на Россию политическое давление, и здесь в качестве инструмента был выбран именно Россельхознадзор. Иными словами, российская надзорная служба – это лишь жертва больших политических игр, которые пытается вести белорусская сторона», — заявила Мелано.

В одном из последних интервью глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что ведомство «много доверяло белорусской стороне» и «закрыло» мало белорусских предприятий. Сейчас Россельхознадзор блокирует белорусскую продукцию значительно чаще, чем это наблюдалось год или два назад.

Данную тенденцию Мелано объяснила следующим образом: «Такое высказывание господина Данкверта действительно звучало. Но оно как раз говорит о том, что в своей работе, несмотря на введенные ранее ограничения на ряд белорусских предприятий, Россельхознадзор был весьма снисходителен. Это ярко отражено в элементарной статистике. Так, на сегодняшний день правом поставок только животноводческой продукции на территорию России обладает свыше 670 предприятий, из них порядка сотни – предприятия по производству молочной продукции. Сегодня под ограничениями Россельхознадзора находятся всего 30 предприятий. Это порядка 4,5%. Увеличения проверок белорусской продукции как такового не произошло. Но сам грузопоток продукции из Беларуси был увеличен, а вместе с ним и работы прибавилось».

При этом Мелано подчеркнула, что «Россельхознадзору не поступало каких-либо «особых» указаний от руководства РФ» по более тщательному контролю белорусской продукции. «Служба лишь исполняет свои функции надлежащим образом», — сказала официальный представитель.

Судя по отзывам простых потребителей, белорусская продукция пользуется спросом и весьма популярна на российском рынке. В связи с этим экспертами высказывалось мнение, что, блокируя всё большее количество белорусских продуктов, Россельхознадзор действует не в интересах российских потребителей. Юлия Мелано с данной точкой зрения категорически не согласна.

«Работа Россельхознадзора как раз и состоит в том, чтобы работать в интересах российских потребителей. И если мы не допустили на прилавки небезопасную продукции или продукцию неизвестного происхождения, то мы достигли своей цели и уберегли население от потенциальных рисков», — твердо убеждена она.

26 февраля Сергей Данкверт выразил надежду, что «общий язык с Беларусью будет найден». Юлия Мелано конкретизировала, каким образом его можно найти.

«В первую очередь мы ожидаем логичных действий от белорусской ветеринарной службы. Те предприятия, которые работают незаконно или не исполняют требований России, не должны поставлять свою продукцию в Россию. Эти предприятия бросают тень на добропорядочных белорусских производителей, которых довольно много», — считает представитель российской стороны.

3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ в Минске Александр Лукашенко поручил рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. По словам Лукашенко, «все эти данкверты — люди заинтересованные».

«Они сами являются производителями того или иного продукта: или крышуют, или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры», — сказал глава государства.

7 февраля МВД Беларуси сообщило о начале доследственных проверок в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора. Не так давно в СМИ Данкверт заявил, что Генпрокуратура РФ передала ему список вопросов от белорусских правоохранительных органов.

«Вопросы совершенно понятны. В первую очередь они касаются причин наложения ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий. Мы готовим соответствующие ответы, с указанием всех выявленных фактов нарушений. Для нас это – стандартная практика работы», — сказала по этому поводу Мелано.

По ее словам, она не наблюдала у Сергея Данкверта «страха в поездке в Беларусь» из-за указания Лукашенко завести на него уголовное дело. «Но я не вижу повода для визита руководителя в Беларусь. К слову, и ранее подобные визиты были весьма единичными», — сказала Мелано.

В свою очередь 14 марта на пресс-конференции в Минске начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства внутренних дел Эдуард Никитин заявил, что проверка в отношении сотрудников Россельхознадзора находится «в активной фазе» и продлится еще около месяца.

«Вы же понимаете, что предъявление претензий кому бы то ни было в уголовной плоскости должно иметь серьезные доказательства, по ним мы сейчас очень серьезно работаем во взаимодействии с Комитетом госконтроля, Министерством сельского хозяйства», — сказал он.

Никитин отметил, что важно установить, был ли реально причинен ущерб белорусским предприятиям, конкретный размер ущерба и виновных лиц.

«Это работа скрупулезная, и она не должна проводиться в спешке, впопыхах, — подчеркнул представитель МВД. — Думаю, проверки будут вестись еще месяц, после чего материалы будут переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки».