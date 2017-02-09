Россельхознадзор будет отслеживать продукцию Беларуси от границы до места реализации

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БелаПАН
четверг, 9 февраля 2017 г. 15:55
Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от пункта пересечения границы Российской Федерации до места реализации, сообщает БелаПАН.
© Shutterstock nuotr.

Такая мера вводится "по просьбе белорусской стороны", сообщила 9 февраля пресс-служба российского ведомства.

Россельхознадзор вновь выражает "глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности".

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При этом подчеркивается, что ранее белорусская сторона "неоднократно говорила о том, что, по ее мнению, вся эта продукция является фальсифицированной и произведена на территории России".

Как считают в российском ведомстве, мера по отслеживанию белорусской продукции позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий".

Россельхознадзор также считает необходимым внесение в ветеринарные сертификаты информации о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили в адрес российских хозяйствующих субъектов.

Указанная мера позволит исключить наличие спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб, говорится в сообщении.

Накануне Россельхознадзор сообщил, что в январе 2017 года пресечены попытки ввоза более 40 партий молочной и мясной продукции белорусского происхождения, не отвечающей требованиям технических регламентов и ветеринарных правил ЕАЭС, перевозившихся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а также в сопровождении не полностью или неверно заполненных ветеринарно-сопроводительных документов.

"Вышеперечисленное свидетельствует о системных недоработках структурных подразделений областных ветеринарных служб Республики Беларусь, а также о практике отгрузок в Россию продукции без осуществления физического контроля ветеринарным врачом, так называемого "слепого контроля", когда ветеринарные документы оформляются только на основании представленных транспортных накладных или удостоверений качеств, без осмотра продукции", — считают в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор также пытается выяснить причины резкого увеличения поставок плодоовощной продукции из Беларуси. 7 февраля по инициативе российской стороны состоялись переговоры в формате телеконференции между заместителем главы Россельхознадзора Юлией Швабаускене и директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном. Швабаускене выразила обеспокоенность увеличением поставок растительной продукции белорусского происхождения на территорию России в 2016 году по сравнению с 2015-м: моркови — в 2,6 раза, яблок — в 1,5 раза, пекинской капусты — в 3,3 раза, грибов — в 1,4 раза, репчатого лука — в 32 раза, картофеля — в 2,2 раза.

В ответ Пискун привел статистические данные об объемах производства, площадях возделывания, урожайности вышеуказанной продукции, а также выразил готовность принять в феврале 2017 года специалистов Россельхознадзора с целью проведения совместных обследований мест хранения и производства растительной продукции белорусского происхождения.

3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусскому МВД рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях, а с 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

7 февраля МВД Беларуси сообщило о начале доследственных проверок в отношении ряда должностных лиц Россельхознадзора. "Министерство внутренних дел располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", — говорилось в сообщении МВД.

БелаПАН
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