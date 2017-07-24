"Росатом" намерен ввести в строй всю Островецкую АЭС летом 2020 года

«Мы вчера работали весь день на станции, обсудили положение дел. Готовы доложить подробно, — сказал Алексей Лихачев. — Мы исходим из обязательств „Росатома“ всю станцию ввести в строй летом 2020 года».

Гендиректор «Росатома» поблагодарил белорусскую сторону за постоянное внимание к строительству БелАЭС.

«Мы это чувствуем, чувствуют и наши строители, работающие здесь, в Беларуси», — сказал он.

Алексей Лихачев напомнил о разговоре главы белорусского государства с президентом России в конце мая 2012 года, когда стартовал проект.

«Вы тогда сказали, что задача — построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И "Росатом" действует, исходя из этой вашей установки. Действительно, это новое поколение по безопасности (3+). В мире таких аналогов нет», — заявил Алексей Лихачев.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.

Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.