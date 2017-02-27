РФ ждет реакции Беларуси на последние предложения по газу

"Переговоры идут, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения", - сказал он.

По его словам, разногласия между РФ и Беларусью все еще остаются.

Как сообщалось, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей.

Всего за 2016 год недоплата оценивается в $500 млн.

Россия в ответ поставляет в Беларусь нефть по сокращенному графику.

В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

Отвечая на вопрос, в какие сроки Беларусь должна погасить долг, А.Дворкович отметил: "Они должны были сделать это давно и вообще его не накапливать".