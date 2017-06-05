РФ и Беларусь договорились об обмене информацией о контактах с НАТО

По словам Лаврова, на встрече страны выразили серьезную озабоченность «в связи с усилением военной деятельности НАТО на его так называемом восточном фланге».

«Договорились и далее координировать подходы по выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о контактах с альянсом», — добавил Лавров.

Евразийский экономический союз нуждается в серьезной информационной поддержке на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

Министр назвал развертывание элементов ПРО в Европе и усиление восточного фланга НАТО «факторами, провоцирующими нарушение стратегического баланса сил и, по большому счету, новую гонку вооружений», сообщает ТАСС.

По его словам, аргументация таких действий известна и шлифуется альянсом от саммита к саммиту. ČНо от этого она не выглядит более убедительнойČ, — отметил Макей.

"Мягко говоря, НАТО не хочет сегодня видеть в России равноправного партнера. Это резко сужает варианты для сотрудничества, ведет к поддержанию высокого уровня напряженности в регионе", - заявил он.

Он также отметил, что опасения по поводу совместных учений РФ и Беларуси «Запад» абсурдны и неуместны:

"Приходится вновь упоминать абсурдные, неуместные опасения по поводу регулярных совместных учений «Запад». Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что решение НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности напрямую затрагивают национальные интересы России и Беларуси.

"Согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствуют белорусские друзья, приобретают особое значение", — подчеркнул Лавров.

Напомним, что Литва, как и ее коллеги по НАТО, не раз высказывали свое беспокойство в связи с запланированными на осень совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2017".