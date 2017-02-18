Резолюция Марша рассерженных белорусов: требуем свободных выборов!

Тысячи человек вышли 17 февраля на площадь Калиновского (Октябрьскую) в Минске. На акции протеста 17 февраля были единогласно приняты требования к властям.

Сайт Charter97.org публикует текст резолюции полностью:

Мы, участники Марша рассерженных белорусов, решительно требуем от власти:

1. Отменить позорный Декрет №3 от 02.04.2015 «О предотвращении социального иждивенчества».

2. Остановить снижение реальных доходов населения, обворовывание пенсионеров, повышение пенсионного возраста, рост платы за коммунальные услуги.

3. Вернуть народу свободные, справедливые выборы.

Мы поручаем выбранным нами представителям довести эти требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований.

В случае, если в течение месяца, до 17 марта 2017 года власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия, подготовку которых поручаем нашим представителям. Власть - народу!

На выполнение этих требований властям дается один месяц – до 17 марта этого года.

Координaтор: я горжусь своим народом

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Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал в интервью Charter97.org о прошедшем в Минске Марше рассерженных белорусов.

- Если сказать коротко – я горжусь своим народом. Не видел такого количества людей с Площади-2010. Последние акции не отличались своей многочисленностью, a сегодня вышло как минимум несколько тысяч человек. Чувствую гордость за белорусов, которые не стали терпеть издевательство над собой.

Я уверен, что после сегодняшней акции, уличный протест, уличная активность оппозиции будет нарастать, как снежный ком. Cегодня я увидел сотни новых лиц. И поэтому я уверен, что на День Воли выйдут тысячи человек. Главный итог сегодняшней акции – победа над страхом.

Сегодня даже власть поняла, что надо говорить с оппозицией, надо садится за круглый стол. Но власти должны вначале остановить репрессии против активистов и СМИ, дать возможность вернуться в страну политикам и, в первую очередь, кандидату в президенты Андрею Санникову. Власти должны начать реформы, иначе их ждет не круглый стол, а голодные бунты. Сегодня мы показали, что мы сильны.

Мы должны продолжать сильные шаги и продолжать массовые уличные протесты. А Лукашенко должен знать: если он не пойдет на диалог, то его снесут русски штыки.

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